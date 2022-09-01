Новый учебный год – это всегда новые расходы, никуда от этого не денешься. Тетрадки с котиками, ранец, пенал, сменка, парадная одежда и еще миллион всего, что нужно школьнику, уже куплено и с сегодняшнего дня пошло в ход.
От ручки до смарт-часов ⟩ Таллиннские родители назвали самые дорогие покупки к 1 сентября
В этом году столичных родителей ждал приятный сюрприз – помимо традиционного, так называемого ранцевого пособия, которое Таллинн ежегодно выплачивает первоклассникам – 320 евро, пособие на сборы в школу в этом году получит каждый школьник со второго по двенадцатый класс – 50 евро.
Кому-то эта сумма кажется слишком маленькой, кто-то считает, что на эти деньги можно купить практически все к началу учебного года: вкусы, желания, потребности разные у всех родителей и детей.
Сколько же в этом году потратили таллиннцы на атрибуты школьной жизни, начиная от ручки и заканчивая обувью? Высчитать среднее арифметическое, даже если усядешься за парту – сложно. Поэтому мы решили предоставить слово им самим, обратившись с вопросом:
«Назовите самую дорогую вещь, которую вы приобрели к 1 сентября?»
Олег (32), дочь-первоклассница
«Пошли в первый класс, подготовка пока на уровне – ручка, рюкзак и пенал. Ах, да, гладиолус! Самый дорогой был рюкзак – 24 евро, и то мы его купили с огромной скидкой».
Екатерина (36), сын пошел в седьмой класс
«Наверное смарт-часы оказались самой дорогой покупкой к учебному году. А все потому, что ребенок переходит в новую школу, до которой нужно добираться на автобусе, а смарт-часы – очень удобное приспособление, чтобы отслеживать его передвижение и местонахождение».
Ирина (37), ребенок идет в четвертый класс
«Слава богу, портфель и пенал у нас с прошлого года остались. В этом году самой дорогой покупкой оказались фломастеры – 15 евро. А еще обложки для учебников, в сумме вышло тоже около 15 евро, но их еще придется докупать, ведь мы пока не знаем размеров всех учебников. Вот, пожалуй, именно обложки для учебников и стали самой дорогой покупкой в этом году».
Инна (28), мать первоклассницы
«Мне кажется, что мы уже тысячу евро потратили на подготовку к школе: рюкзак, обувь, школьная форма, пенал, спортивная одежда для занятий на улице и в зале, канцелярские принадлежности. Самым дорогим был рюкзак, фирменный ортопедический – 195 евро. Хорошо, что Таллинн выдает пособие на сборы первоклашек – 320 евро. Собрать ребенка в школу дорого, но надеюсь, такие большие траты лишь в первый год, когда необходимо все новое и красивое».
Ирина (43), сын идет в первый класс, дочь – в девятый
«Вчера вечером наконец-то окончательно к школе собрались. Я уже седая, а еще телефон первокласснику не купили, хотя он школьнику необходим. Хочет как у сестры iPhone, надеюсь, купим модель постарше – с рук. Дочь было намного проще собирать в школу, дороже всего обошелся маникюр к 1 сентября – 32 евро. Для первоклассника самым дорогим стал рюкзак за 85 евро».
Екатерина (39), дочери идут в четвертый и восьмой класс
«В этом году рюкзаки не покупали, а в прошлом это были самые дорогие покупки к школе. В этом году самыми дорогими вещами оказались одежда и обувь, причем самая обычная белая блузка и брюки. Я, честно говоря, была удивлена, что сейчас рюкзак стоит 45 евро со скидкой, а обычная белая блузка – 20 евро и плюс столько же брюки и юбка»
Тимур (45), сын идет в одиннадцатый класс
«Сын сказал, что к новому учебному году нужна новая ручка – 3,50. Пожалуй, это и была самая дорогая и единственная покупка. Конечно, основные траты еще впереди, но к 1 сентября все остальное – и одежда, и обувь, и тетрадки остались с прошлого года»
Оксана (42), мать второклассников-близнецов
«Дороже всего обошлись цветы на 1 сентября – два букета, каждый из которых обошелся в 25 евро. Ничего не поделаешь – традиция. Я и сама всегда шла в школу на 1 сентября с роскошным букетом. Для любимого учителя денег не жалко».
Рената (41), дети идут в первый и пятый класс
«Самое дорогое – это школьная форма, купить каждому по две футболки и теплые кофты с логотипом школы. Сегодня еще пойдем сменную обувь для детей покупать. Конечно, сейчас собрать в школу двоих очень накладно: рюкзаки и школьные принадлежности – дорогое удовольствие».
Влада (30), ребенок идет в третий класс
«Честно говоря, в этом году особо тратиться не пришлось: рюкзак выбрали недорогой за 35 евро, школьная форма осталась с прошлого года, докупили только футболку поло. Из канцелярских принадлежностей тоже часть осталась, надо только докупить что-то по мелочи. В общем, этот год незатратный получился».
Оксана, Таллинн-Стокгольм (40 лет), ребенок идет в седьмой класс
«Мой сын учится в Швеции. Прелесть шведской школьной системы в том, что все учебные материалы, включая компьютер, предоставляет учебное заведение. А вот гардероб нам пришлось полностью сменить после лета – за три месяца сын очень сильно вырос, и все оказалось маленьким. Мы купили несколько пар обуви, брюки, спортивную одежду, футболки. Насколько я помню, ушло 6000-7000 крон (560-650 евро). А может, и больше. Надеюсь, на какое-то время нам хватит!»