От ручки до смарт-часов ⟩ Таллиннские родители назвали самые дорогие покупки к 1 сентября

В этом году столичных родителей ждал приятный сюрприз – помимо традиционного, так называемого ранцевого пособия, которое Таллинн ежегодно выплачивает первоклассникам – 320 евро, пособие на сборы в школу в этом году получит каждый школьник со второго по двенадцатый класс – 50 евро.

Кому-то эта сумма кажется слишком маленькой, кто-то считает, что на эти деньги можно купить практически все к началу учебного года: вкусы, желания, потребности разные у всех родителей и детей.

Сколько же в этом году потратили таллиннцы на атрибуты школьной жизни, начиная от ручки и заканчивая обувью? Высчитать среднее арифметическое, даже если усядешься за парту – сложно. Поэтому мы решили предоставить слово им самим, обратившись с вопросом:

«Назовите самую дорогую вещь, которую вы приобрели к 1 сентября?»

Олег (32), дочь-первоклассница

«Пошли в первый класс, подготовка пока на уровне – ручка, рюкзак и пенал. Ах, да, гладиолус! Самый дорогой был рюкзак – 24 евро, и то мы его купили с огромной скидкой».

Екатерина (36), сын пошел в седьмой класс

«Наверное смарт-часы оказались самой дорогой покупкой к учебному году. А все потому, что ребенок переходит в новую школу, до которой нужно добираться на автобусе, а смарт-часы – очень удобное приспособление, чтобы отслеживать его передвижение и местонахождение».

Фото: Konstantin Sednev

Ирина (37), ребенок идет в четвертый класс