Как у младенца: лопух, сода и другие лайфхаки для идеально гладких пяточек

Герой одного из фильмов говорил, что ухоженность женщины определяет по состоянию ее пяточек. Об этой части тела часто незаслуженно забывают, но мягкие и гладкие стопы выглядят очень привлекательно.

Правда, иногда сделать полноценный педикюр в салоне не хватает времени или не позволяют обстоятельства. На выручку придут народные средства.

Причины шелушения пяток

Чтобы не пришлось возвращать стопам опрятный вид, нужно позаботиться о профилактике трещин и пересыхания. Обычно они становятся по грубее из-за нескольких факторов:

Отсутствие гигиены: ежедневно необходимо мыть ноги и слегка скрабировать пятки

Пересыхание: как и любой участок кожи, стопы нуждаются в увлажнении и питании

Неудобная или тесная обувь

Привычка ходить дома босиком

Нехватка витаминов А и Е

Слишком частый педикюр: не увлекайтесь использованием пемзы

Использование некачественных кремов, которые не оказывают глубокого воздействия.

Лайфхаки для гладких пяточек

Лопух

Если вы задержались на даче, позаботиться о пятках поможет компресс из лопуха. Для этого несколько листьев растения нужно растереть до состояния каши, затем добавить к ним ложку муки и пару столовых ложек меда.

Нанесите состав на стопы и оставьте на ночь, утром отскоблите массу пемзой. Те, кто использовал этот метод, уверяют, что утром пяточки выглядят более гладкими и нежными.

Хозяйственное мыло