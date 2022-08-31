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Как у младенца: лопух, сода и другие лайфхаки для идеально гладких пяточек

Limon.ee
Как у младенца: лопух, сода и другие лайфхаки для идеально гладких пяточек
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Пяточки. Иллюстративное фото.
Пяточки. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Иногда сделать стопы мягкими можно, даже не посещая салон красоты, пишет Womanhit.

Герой одного из фильмов говорил, что ухоженность женщины определяет по состоянию ее пяточек. Об этой части тела часто незаслуженно забывают, но мягкие и гладкие стопы выглядят очень привлекательно.

Правда, иногда сделать полноценный педикюр в салоне не хватает времени или не позволяют обстоятельства. На выручку придут народные средства.

Причины шелушения пяток

Чтобы не пришлось возвращать стопам опрятный вид, нужно позаботиться о профилактике трещин и пересыхания. Обычно они становятся по грубее из-за нескольких факторов:

  • Отсутствие гигиены: ежедневно необходимо мыть ноги и слегка скрабировать пятки
  • Пересыхание: как и любой участок кожи, стопы нуждаются в увлажнении и питании
  • Неудобная или тесная обувь
  • Привычка ходить дома босиком
  • Нехватка витаминов А и Е
  • Слишком частый педикюр: не увлекайтесь использованием пемзы
  • Использование некачественных кремов, которые не оказывают глубокого воздействия.

Лайфхаки для гладких пяточек

Лопух

Если вы задержались на даче, позаботиться о пятках поможет компресс из лопуха. Для этого несколько листьев растения нужно растереть до состояния каши, затем добавить к ним ложку муки и пару столовых ложек меда.

Нанесите состав на стопы и оставьте на ночь, утром отскоблите массу пемзой. Те, кто использовал этот метод, уверяют, что утром пяточки выглядят более гладкими и нежными.

Хозяйственное мыло

Это очень простой способ: нужно просто намылить стопы и не смывать пену, сверху на ногу надеть пакет и носок. Утром смыть мыло, повторять процедуру необходимо три дня, а затем сделать перерыв на неделю.

Пищевая сода

Ванночки с содой — отличный союзник в борьбе за гладкость пяток. В 2—3 литра воды всыпают 200 грамм соды и держат в растворе ноги около получаса, после этого ополаскивают стопы холодной водой.

Уксус

Для процедуры потребуется 70% эссенция и растительное масло. Их нужно смешать в пропорции 1:1, затем нанести на пятки и надеть теплые носки. Оставить мазь на ночь, а утром смыть теплой водой.

Молочная кислота

Отличная альтернатива для тех, кто не переносит запах уксуса. Молочная кислота содержится в аптечных средствах, используйте раствор от 40% и выше. Просто промокните кислотой ватный диск, приложите к пятке и оставьте на ночь, утром смойте теплой водой и немного потрите пемзой.

Теймурова паста

Это бюджетное средство отлично лечит трещины и сухость пяток: просто нанесите мазь на стопу, а сверху наденьте носок. Повторять нужно ежедневно, а когда результат станет заметным, пасту можно заменить на питательный крем.

Мякоть алоэ

Это растение известно заживляющими свойствами, поэтому быстро приведет стопы в порядок. Нужно срезать крупный лист, выскоблить мякоть и сделать компресс на ночь. Впрочем, сейчас многие бренды выпускают гели из алоэ, которые гораздо удобнее в использовании.

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