В первый день сентября портал Limon.ee решил узнать, каким знакам Зодиака будет сопутствовать успех в новом учебном году.
Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала, каким будет учебный год для каждого из знаков Зодиака
Эстонский астролог Ольга Потемкина поздравляет школьников и студентов, а также их родителей с началом нового 2022-2023 учебного года.
Для кого он будет невероятно удачным, а кому ради хороших оценок придется попотеть – рассказали звезды. Из рекомендаций Ольги Потемкиной родители узнают, на что стоит обратить особое внимание, отправляя своего ребенка в школу.
Школьникам постарше пригодятся советы астролога, в какой кружок по интересам записаться, а также как добиться расположения учителей и взаимопонимания с одноклассниками. Студентам тоже будет не лишним прочитать рекомендации Ольги Потемкиной в эксклюзивном прогнозе, который она составила специально для нашего портала.
ОВЕН
Желание поделиться впечатлениями лета с друзьями, поведать о своих «подвигах» и победах, продержаться на пьедестале внимания как можно дольше не позволит быстро влиться в ритм школьной жизни. В течение учебного года ребята сохранят хороший настрой. Им будет интересно участвовать в соревнованиях и конкурсах, брать на себя роль лидера. Стоит обратить внимание на естественные науки, потому что желание их изучать может не появиться.
ТЕЛЕЦ
Если ваш ребенок пойдет первый раз в первый класс или начнет учиться в новой школе, то ему потребуется поддержка семьи, чтобы адаптироваться в незнакомом коллективе. Эта ситуация может стать полезной для воспитания в ребенке чувства собственного достоинства, умения удерживать личные границы и при этом быть толерантным. В течение учебного года родителям придется выстоять в конкурентной борьбе с гаджетами, ограничивая время, проведенное за компьютером.
БЛИЗНЕЦЫ
У некоторых учеников может возникнуть ностальгия по дистанционному обучению. Они даже попытаются симулировать состояние, которое могло бы им позволить перейти на домашнее обучение. Возможно, этому поспособствовал старый конфликт с одноклассниками. Родителям придется тщательно во всем разобраться. Результаты учебы могут быть более высокими, а усвоение материала лучше, если у ребенка появится товарищ, с которым он будет заниматься.
РАК
В течение первого полугодия ученики будут чувствовать недостаток энергии и желания напрягаться по любому поводу. Критиковать их за это не стоит. Лучше позаботиться о повышении иммунитета и разумном сочетании отдыха и учебы. Подростков и студентов вместо занятий будет увлекать новизна отношений с противоположным полом и осознание собственной сексуальности. Прекрасное время первой любви! Поэтому литература и языкознание станут любимыми предметами.
ЛЕВ
С математикой и точными науками ребята справятся в основном легко. Больше сложностей будет в освоении гуманитарных предметов. На способность к учебе также могут заметно повлиять обстановка в семье и отношения между родителями. Желание стать заметным для них может вылиться в провокативное поведение в школе как по отношению к одноклассникам, так и по отношению к учителям. Участие в спортивных секциях и соревнованиях принесет желанную победу.
ДЕВА
В класс к школьникам или в лекционный зал к студентам придет совершенно очаровательный преподаватель: харизматичный, умный, предприимчивый, обожающий свой предмет. Это станет началом увлеченности маленьких Дев именно той наукой, которую он преподает. Ребятам, которые подвержены аллергическим реакциям, стоит позаботиться о здоровье. Особенно агрессивной для них будет бытовая пыль. Поэтому, выбирая вид спорта или физкультуры, учтите качество воздуха в помещениях, где они будут заниматься.
ВЕСЫ
Можно сказать, что учебный год у маленьких Весов пройдет успешно. Ожидается, что успеваемость практически по всем предметам будет хорошей и даже высокой. У них есть все, чтобы результативно заниматься и на дополнительных уроках. Лидерских амбиций и стремления показать свои таланты окружающим ожидать не приходится. Скорее они предпочтут свою «норку», чтобы заниматься своими делами в тишине.
СКОРПИОН
Учащимся Скорпионам часто кто-то будет «мешать» вовремя и качественно выполнить все необходимые задания. Такую же роль может сыграть их природное самоедство и желание исследовать предмет глубоко и всесторонне. В связи с этим им нужна поддержка близких и высокая оценка их реальных достижений. Возможно, среди одноклассников появится группа детей, которые будут проверять на прочность их способность отстаивать свои границы.
СТРЕЛЕЦ
Особым интересом юных Стрельцов может стать конструирование, робототехника и другие увлечения, связанные со знанием физики, химии и основ инженерного мышления. Может проявиться спортивный интерес к ориентированию, скаутскому движению или стрельбе из лука. Во всех этих хобби ребята достигнут хороших результатов, иногда за счет успехов в учебе. Поэтому задача взрослых – направлять и контролировать своих увлекающихся детей.
КОЗЕРОГ
Прекрасно, что у родителей юных Козерогов практически не будет причин вмешиваться и подталкивать детей к учебе. У них в этом году настолько высокий уровень интереса, фантазии, желания взять определенные высоты, что они будут самостоятельны и результативны. Особое внимание и поддержку стоит оказать им в творческих, художественных, музыкальных занятиях. В этой сфере они покажут прекрасные работы, исполнят сложные произведения.
ВОДОЛЕЙ
Родителями придется столкнуться с природным свободолюбием юных Водолеев. В нынешнем учебном году это будет особенно заметно. Может показаться, что у них портится характер, что они вредничают и не слушаются. Самое неправильное – пытаться изменить их натуру. Лучше объяснить им пользу тех или иных знаний для ведения бизнеса в их взрослой жизни. Если возможно, продемонстрировать это на практике.
РЫБЫ
Если в классе есть отличник, то это скорее всего маленькая Рыбка. Им настолько легко будут даваться знания и сложные задания, что может показаться, что школьная программа совсем несложная. Единственная тема, которую стоило бы поднять, это отсутствие пользы от сидения с гаджетами в руках. Предложите ребятам вместо игрового приложения освоить интересную программу, позволяющую развивать свои навыки в создании продуктов в ИТ-пространстве.