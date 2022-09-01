Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала, каким будет учебный год для каждого из знаков Зодиака

БЛИЗНЕЦЫ

У некоторых учеников может возникнуть ностальгия по дистанционному обучению. Они даже попытаются симулировать состояние, которое могло бы им позволить перейти на домашнее обучение. Возможно, этому поспособствовал старый конфликт с одноклассниками. Родителям придется тщательно во всем разобраться. Результаты учебы могут быть более высокими, а усвоение материала лучше, если у ребенка появится товарищ, с которым он будет заниматься.

РАК

В течение первого полугодия ученики будут чувствовать недостаток энергии и желания напрягаться по любому поводу. Критиковать их за это не стоит. Лучше позаботиться о повышении иммунитета и разумном сочетании отдыха и учебы. Подростков и студентов вместо занятий будет увлекать новизна отношений с противоположным полом и осознание собственной сексуальности. Прекрасное время первой любви! Поэтому литература и языкознание станут любимыми предметами.

ЛЕВ

С математикой и точными науками ребята справятся в основном легко. Больше сложностей будет в освоении гуманитарных предметов. На способность к учебе также могут заметно повлиять обстановка в семье и отношения между родителями. Желание стать заметным для них может вылиться в провокативное поведение в школе как по отношению к одноклассникам, так и по отношению к учителям. Участие в спортивных секциях и соревнованиях принесет желанную победу.

ДЕВА