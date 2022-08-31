Миссия выполнима: как выспаться всего за несколько часов

В среднем для полноценного отдыха человеку требуется около восьми часов сна для полноценного отдыха, но современный ритм часто не оставляет нам столько времени. Количество сна приходится сокращать, а от этого чувствовать себя разбитыми, менее сконцентрированными.

Но высыпаться можно и за меньшее время! Правда, для этого нужно соблюдать несколько правил и вечером, и в течение всего дня.

К глубокому сну готовимся с утра

Организм человека довольно легко привыкает к режиму и начинается подстраиваться под ритмы сна и бодрствования. Но ложиться и просыпаться в одно время — сложная для многих задача. К тому же, прочно закрепился стереотип о том, что в выходные можно выспаться на неделю вперед.

Но специалисты, изучающие сон, уверяют: так вы лишь сбиваете циркадные ритмы. Они рекомендуют даже в свободные дни просыпаться в то же время, что и в будни. Заведите будильник, который не перестанет звонить, пока вы не встанете и понемногу приучайте себя к новому распорядку.

Следующий совет может показаться банальным, но он точно работает: чтобы чувствовать себя активным в течение дня и быстро заснуть вечером, начните утро с движения.

Необязательно выполнять полноценную тренировку, достаточно потанцевать десять минут или сделать несколько приседаний, отжиманий, постоять 30 секунд в планке. При повышении температуры мозг начинает работать гораздо активнее.

Дневной сон