Как правильно ходить в туалет: советы ученых

Для гастроэнтерологов то, как человек ходит в туалет и как часто, является весомым фактором наличия или отсутствия желудочно-кишечных заболеваний, в частности, рака.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Пазенко отмечает, что норма испражнений в день – не меньше 3 раз, пишет УНИАН.

Это исследовали и ученые из Стэнфордского университета. Они доказали, что положение "присев" является наиболее функциональным, способствует лучшему опорожнению кишечника, профилактики развитие запоров, геморроя, рака прямой кишки, и тому подобного. Обычные туалеты являются не такими безопасными, чем напольные туалеты.

Дело в том, что на современных унитазах человек сидит под углом 90 градусов. В этом положении мышцы таза сдавливают прямую кишку и не дают опорожнить кишечник.

В положении "присев" (под углом в 35 градусов) мышцы таза расслаблены, движению каловых масс ничего не мешает.

Как правильно ходить в туалет. Иллюстративная картинка. Фото: Shutterstock