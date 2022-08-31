«Мы знаем, где ты живешь, мент!»: угонщик автомобилей снова сел на скамью подсудимых за предполагаемые угрозы и ограбления

Эркки Пярн, обвинявшийся в поджоге семи автомобилей, совершенном в июле 2017 года в Ыйсмяэ, и в итоге приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы, вновь предстал перед судом. На этот раз он обвиняется как в преследованиях, так и угрозах в адрес сотрудников полиции.