«Мы знаем, где ты живешь, мент!»: угонщик автомобилей снова сел на скамью подсудимых за предполагаемые угрозы и ограбления

Эркки Пярн, обвинявшийся в поджоге семи автомобилей, совершенном в июле 2017 года в Ыйсмяэ, и в итоге приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы, вновь предстал перед судом. На этот раз он обвиняется как в преследованиях, так и угрозах в адрес сотрудников полиции.
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Эркки Пярн (34 года), в 2018 году приговоренный к трем с половиной годам условно, был вновь арестован 26 января этого года. Прокуратура обвиняет Пярна в различных преступлениях, совершенных в Таллинне и Харьюмаа, включая систематические кражи, неоднократное вождение без прав и частное наружное наблюдение без законного основания.