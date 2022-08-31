ЛЮБИТ ПОМОЛОЖЕ? ⟩ Опять 25: Леонардо ДиКаприо расстался с Камилой Морроне

Все это время 47-летний обладатель Оскара и 25-летняя модель крайне редко официально появлялись вместе и даже по отдельности ходили по красным дорожкам кинофестивалей. Вместе на публичном мероприятии их видели довольно давно: в 2020 году пара сидела на соседних местах в зрительном зале на церемонии «Оскар». При этом источники, близкие к Лео, докладывали американским таблоидам, что, якобы, динамика в отношениях Лео и Камилы все же была: дело, мол, шло к помолвке, появлялись разговоры о детях, и вообще Лео видели выгуливающим собак Камилы.

Но этим летом что-то пошло не так и, как утверждает The Sun, пара рассталась. Теперь только ленивый в Голливуде (и не только там) не пошутит, что причина расставания в «преклонном» для Лео возрасте Камилы: в июне этого года ей исполнилось 25 лет. А за актером, как известно, уже давно закрепилась слава мужчины, который никогда не встречается с девушками старше этого возраста.