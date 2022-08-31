Диета с выходными: что нужно знать о принципе питания 5:2
Эти принципы питания описал английский врач-диетолог Майкл Мосли в книге «Быстрая диета 5:2». Она довольно быстро стала бестселлером и обзавелась миллионами последователей по всему миру. А все потому, что в ней описан отличный способ скинуть лишний вес без серьезных ограничений.
Что такое «Диета 5:2»
По большому счету методика Майкла Мосли не предусматривает каких-то запретов или строгих правил. Пять дней в неделю вы можете питаться как обычно, и только на два дня нужно ограничить калорийность дневного рациона до 500 калорий. Периодическое нерадикальное ограничение в питании способствует похудению с минимальным стрессом для организма, соответственно, результат будет небыстрый, но стабильный. Автор методики обещает, что в среднем в неделю можно терять от 0,5 до 1 килограмма. Дефицит калорий за это время составит около 3 тысяч (при средней норме потребления 2 тысячи для женщин). И если хотя бы 2-3 раза в неделю вы будете уделять время физическим нагрузкам, то за 2,5 недели можно избавиться от килограмма жира (что равно примерно 8 тысячам калорий), а это довольно заметный объем при среднем телосложении.
Как питаться в обычные дни
Важно отметить, что пять неразгрузочных дней не должны восприниматься как cheat meal, то есть не нужно наедаться впрок и пытаться компенсировать ограничения. В эти дни нужно питаться как обычно, не больше и не меньше. Если вы добавите в рацион больше овощей и белка, это однозначно ускорит процесс похудения и пойдет только на пользу. Важно помнить, что в эти пять дней вы не на диете, а значит, формально можете позволить себе все, что захотите. Психологически гораздо легче придерживаться системы питания, когда знаешь, что запретов нет, — это помогает избежать срывов и последующего чувства вины.
Как питаться в разгрузочные дни
Доктор Майкл Мосли пишет, что в два оставшихся дня калорийность не должна превышать 500 калорий (600 калорий для мужчин). Например, 200 калорий на завтрак и по 150 на обед и ужин. Вы вполне можете позволить себе в этот день омлет из двух яиц с овощами, салат и творог — голодать не нужно. Лучше не устраивать подряд два разгрузочных дня, чтобы не переедать после.
Польза систематических разгрузочных дней
Керри Торренс, специалист BBC в области диетологии, уверена, что регулярные разгрузочные дни благотворно влияют на организм. Она отмечает, что это способствует улучшенной работе мозга, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, снижает уровень холестерина и регулирует сахар в крови. Даже если вы не страдаете от лишнего веса, можно раз в 10 дней устраивать организму разгрузочный день или хотя бы отказаться от тяжелой пищи в пользу овощей и фруктов — это не скажется на весе, но будет полезно для организма.
Противопоказания
Диета категорически не подходит тем, у кого есть проблемы с желудком, так как разгрузочные дни противопоказаны при язве, рефлюксе и гастрите. Перед началом диеты не будет лишней консультация с врачом: даже если у вас нет проблем с ЖКТ, специалист поможет составить сбалансированное меню на время диеты.