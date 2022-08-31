Диета с выходными: что нужно знать о принципе питания 5:2

Эти принципы питания описал английский врач-диетолог Майкл Мосли в книге «Быстрая диета 5:2». Она довольно быстро стала бестселлером и обзавелась миллионами последователей по всему миру. А все потому, что в ней описан отличный способ скинуть лишний вес без серьезных ограничений.

Что такое «Диета 5:2»

По большому счету методика Майкла Мосли не предусматривает каких-то запретов или строгих правил. Пять дней в неделю вы можете питаться как обычно, и только на два дня нужно ограничить калорийность дневного рациона до 500 калорий. Периодическое нерадикальное ограничение в питании способствует похудению с минимальным стрессом для организма, соответственно, результат будет небыстрый, но стабильный. Автор методики обещает, что в среднем в неделю можно терять от 0,5 до 1 килограмма. Дефицит калорий за это время составит около 3 тысяч (при средней норме потребления 2 тысячи для женщин). И если хотя бы 2-3 раза в неделю вы будете уделять время физическим нагрузкам, то за 2,5 недели можно избавиться от килограмма жира (что равно примерно 8 тысячам калорий), а это довольно заметный объем при среднем телосложении.

Как питаться в обычные дни