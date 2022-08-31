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Похудел на 40 килограммов: опубликовано последнее фото Михаила Горбачева

Limon.ee
Похудел на 40 килограммов: опубликовано последнее фото Михаила Горбачева
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FILE PHOTO: Former Soviet President Mikhail Gorbachev addresses students as he visits the International University in Moscow, Russia February 9, 2012. REUTERS/Denis Sinyakov/File Photo
FILE PHOTO: Former Soviet President Mikhail Gorbachev addresses students as he visits the International University in Moscow, Russia February 9, 2012. REUTERS/Denis Sinyakov/File Photo Фото: Denis Sinyakov

В Сети появилось последнее фото первого президента СССР Михаила Горбачева.

Снимок был сделан незадолго до смерти 91-летнего политика. Как рассказали журналисты Telegram-канала НеМалахов, Горбачев перенес перед смертью четыре сложных операции. Он похудел на 40 килограммов и не мог ходить. Долгое время он провел в отдельном блоке под охраной.

Из-за проблем с почками Горбачев больше года провел в больнице, передает TopNews. О проблемах со здоровьем политика сообщалось еще в начале июля. Тогда в Сети появилась фотография с лежащим на больничной койке Михаилом Горбачевым, причем пользователи Сети обратили внимание на его перебинтованные руки. Из-под повязок виднелась часть кожи с огромными гематомами от постоянных уколов и капельниц.

Сообщается, что Михаил Горбачев будет похоронен рядом с женой Раисой Горбачевой, которую он пережил на 23 года, на Новодевичьем кладбище.

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