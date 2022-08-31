Похудел на 40 килограммов: опубликовано последнее фото Михаила Горбачева

Снимок был сделан незадолго до смерти 91-летнего политика. Как рассказали журналисты Telegram-канала НеМалахов, Горбачев перенес перед смертью четыре сложных операции. Он похудел на 40 килограммов и не мог ходить. Долгое время он провел в отдельном блоке под охраной.

Из-за проблем с почками Горбачев больше года провел в больнице, передает TopNews. О проблемах со здоровьем политика сообщалось еще в начале июля. Тогда в Сети появилась фотография с лежащим на больничной койке Михаилом Горбачевым, причем пользователи Сети обратили внимание на его перебинтованные руки. Из-под повязок виднелась часть кожи с огромными гематомами от постоянных уколов и капельниц.