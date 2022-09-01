ОБЗОР ЦЕН ⟩ Таллиннские продавцы цветов 1 сентября: в школу без букета – теперь норма!

Мы следили за ценами на цветы три дня, начали заблаговременно, уже 30 августа, чтобы не пропустить момент изменения ценников. Потом вернулись на улицу Виру в последний день лета, и еще заглянули 1 сентября. Все эти дни активно общались с продавцами, чтобы лучше понять происходящее.

1 сентября около 10 утра на самой цветочной улице Таллинна Виру было не так уж много людей. Школьники и их родители более активно покупали цветы 31 августа вечером, а самые умные матери обзавелись еще не распустившимися гладиолусами и красивыми букетами астр аж 30 августа.

Что там с ценами?

Удивительно, но факт. Продавцы не подняли цены на цветы, хотя еще 30 августа сказали нашему корреспонденту о том, что изменения предвидятся. Эта информация еще больше подогрела наш интерес, усилилось желание вернуться сюда еще 31 августа и 1 сентября. Цена за один гладиолус с 30 августа по 1 сентября осталась неизменной – 1,50 за цветок. Как и на остальные цветы. Почему продавцы не стали повышать цены на цветы, остается загадкой, быть может, из-за нашего неожиданного вмешательства.

По словам продавцов, современная тенденция такова, что обязательно цветы покупают только первоклашкам и ученикам младших классов. Это бессменные гладиолусы, букеты осенних астр, хризантемы, огромные гортензии.

Ведер с цветами заметно поубавилось уже 31 августа Фото: Лиана Турпакова