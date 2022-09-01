К 1 сентября развлекательный портал Limon решил развеять миф о том, что цены на цветы перед значимыми праздниками повышаются. День знаний – один из таких цветочных дней, когда рост мог бы произойти. Что творится в этом бизнесе на самом деле?
ОБЗОР ЦЕН ⟩ Таллиннские продавцы цветов 1 сентября: в школу без букета – теперь норма!
Мы следили за ценами на цветы три дня, начали заблаговременно, уже 30 августа, чтобы не пропустить момент изменения ценников. Потом вернулись на улицу Виру в последний день лета, и еще заглянули 1 сентября. Все эти дни активно общались с продавцами, чтобы лучше понять происходящее.
1 сентября около 10 утра на самой цветочной улице Таллинна Виру было не так уж много людей. Школьники и их родители более активно покупали цветы 31 августа вечером, а самые умные матери обзавелись еще не распустившимися гладиолусами и красивыми букетами астр аж 30 августа.
Что там с ценами?
Удивительно, но факт. Продавцы не подняли цены на цветы, хотя еще 30 августа сказали нашему корреспонденту о том, что изменения предвидятся. Эта информация еще больше подогрела наш интерес, усилилось желание вернуться сюда еще 31 августа и 1 сентября. Цена за один гладиолус с 30 августа по 1 сентября осталась неизменной – 1,50 за цветок. Как и на остальные цветы. Почему продавцы не стали повышать цены на цветы, остается загадкой, быть может, из-за нашего неожиданного вмешательства.
По словам продавцов, современная тенденция такова, что обязательно цветы покупают только первоклашкам и ученикам младших классов. Это бессменные гладиолусы, букеты осенних астр, хризантемы, огромные гортензии.
«Старшеклассники часто покупают один букет на класс – это несколько гортензий (по 8 евро, в среднем 40 евро за букет), или несколько учеников скидываются на букет учителю (средняя стоимость около 30 евро). Пользуются спросом и желтые подсолнухи (2.50 за цветок) – такая тенденция обозначилась последние года три», – рассказывает бойкая продавщица, много лет трудящаяся на улице Виру.
Как оказалось, разноцветные астры тоже в лидерах продаж, а букетики из этих королевских цветов пропали из цветочных киосков на улице Виру еще 31 августа в первой половине дня. Роза – это не тот цветок, который дарят на 1 сентября. Покупают редко, как, смеясь, отметила одна из продавщиц: «Когда уже никаких других приличных не осталось».
Цветы больше не так популярны на 1 сентября?
Работающие по несколько лет продавцы отметили, что спрос на цветы к 1 сентября начал понижаться около пяти-семи лет назад. Причина? Приходить в школу без букета теперь не считается чем-то из ряда вон выходящим, некоторые ученики заменяют цветы на другие подарки. Кроме того, дарить срезанные цветы считается не совсем экологичным занятием.
Умные и экономные матери покупали нераспустившиеся или слегка подраспустившиеся гладиолусы еще 30 августа. «Цветы две ночи постоят в воде и ко Дню знаний будут в самом соку!» – рассказали флористы.
Можно и за 65 евро!
Самые дорогие букеты стоят 58-65 евро. Они не покупаются учителям. Хотя всё возможно, но при нас никто для педагогов такие букеты не покупал.
Говорят, что цветок или букет — это отражение настроения дарителя. Своего рода комплимент тому, кому его преподносят. Хочется, чтобы 1 сентября таких комплиментов у учителей в Эстонии было как можно больше. В Ласнамяэской русской гимназии, где уже побывали наши репортеры, ученики первых классов шли исключительно с гладиолусами. Учителя основной школы выходили после классного часа с охапками цветов и с другими вкусными подарками.
Смотрите яркую галерею и обращайте внимание на цены!