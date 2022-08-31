ТОП-10 сексуальных образов Катюшечки Мартина Репинского: у любимой женщины день рождения

31 августа исполняется 33 года Екатерине Васильевой, более известной как Катюшечка Мартина Репинского. Роман фермера, политика и таксиста Репинского и Васильевой развивался на глазах общественности. Чувствовалось, что страсти там бушуют нешуточные. У обоих были семьи, из которых Мартин и Екатерина ушли, влюбленная пара в итоге перебралась из Йыхви ближе к эстонской столице и поселилась в престижном Виймси.