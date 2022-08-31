ВАША ЖИЗНЬ УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНКЙ ⟩ Зачем нужны прорези в бутылке от масла

Наверняка вы думаете, что они нужны для того, чтобы масло медленнее выливалось! Оказывается, всё это время у нас под носом была подсказка, как здорово упростить себе жизнь.

Зачем нужны прорези в бутылке от масла

Масло действительно выливается немного медленнее из-за особенного строения крышки. Это могут быть как прорези, так и полноценная пробка с дырками (обычно такие встречаются в бутылках с оливковым маслом). При этом, если нужно слить обратно излишки, задача значительно усложняется. Так в чём же дело?

Оказывается, это специальная заготовка для дозатора, который вставляется в эти самые прорези-дырочки. Он напоминает дозаторы для сладких сиропов, которые используют для десертов и напитков. Вставляется он очень просто, а приобрести его можно в любом магазине кухонной техники.

Во-первых, эта мелочь помогает точно рассчитывать количество масла. Во-вторых, можно навсегда забыть о жирных разводах на поверхностях и самой бутылке. Ведь, как правило, бутылка масла без дозатора всегда жирная из-за стекающих капель.

Кто-то ставит бутылку в небольшой поддон из, скажем, крышки для консерваций. Кто-то надевает разрезанные носки, чтобы они впитывали жидкость. Для той же цели служат и некоторые резинки для волос. Ну а кто-то просто покупает дозатор, который прослужит не один год!