Правила жизни Михаила Горбачева

Моя первая поездка в Канаду была потрясающая. В 1983 году я пробыл там семь дней, так меня по американской радиостанции успели за это время похоронить: сообщили, что на гулянке у министра мы перепили, был сердечный приступ, и я скончался. Все-таки это их стиль... Им так трудно от этого избавиться.

Дайте автору его книгу! Это моя первая книга воспоминаний, вышедшая в 1995 году. Хочу прочитать вам из нее отрывок о земле, на которой располагалась наша хата: «Росли там яблони и груши разных сортов. Каких именно, меня тогда не интересовало. Помню лишь, очень вкусные, а главное – созревали в разное время, так что хватало их на все лето и осень. За яблонями и грушами – сливы, черные и белые. Сад постепенно переходил в заросли карагача. Настоящие джунгли, занимавшие чуть ли не треть территории сада. Были у меня там свои потаенные места, и, когда однажды попалась мне книжка "Всадник без головы", именно там исчез я почти на трое суток. Мать с ума сходила, не знала, что и думать. Но пока не дочитал до конца, не объявился».