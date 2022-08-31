64-летняя Шэрон Стоун показала селфи в откровенном бикини, восхитив фанатов

64-летняя Шэрон Стоун снова показала себя подписчикам в откровенном пляжном образе. Актриса, выступающая за естественное старение и не прибегающая к ухищрениям, чтобы ухватить за хвост уходящую молодость, призналась, что наконец-то довольна своей фигурой.

При этом, несмотря на то что артистка не закрашивает седину и не борется с морщинами, она регулярно занимается спортом и правильно питается. Звезда предстала перед пользователями в мини-бикини, продемонстрировав стройные ноги и довольно тонкую для своего возраста талию. Позировать Шерон предпочла у себя дома на фоне портрета Мэрилин Монро. «И почему я всегда прихожу в форму к концу лета?» — кокетливо обратилась к поклонникам Стоун.