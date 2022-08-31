ПОХОЖА? ⟩ 58-летняя Алена Апина опубликовала пикантное видео, преобразившись в Монику Беллуччи

С помощью специальной программы Reface, интегрирующей лицо в разные клипы, 58-летняя исполнительница предстала в совершенно необычном образе. Так, Алена почувствовала себя секс-символом итальянской драмы. Певица позировала обнаженной, завернувшись в полотенце, одиноко сидела в ресторане в окружении мужчин, и прочее. Уроженка Саратова органично вписалась в образ, созданной несравненной Моникой.

Прокомментировав свою шалость, певица намекнула на проделки некоего Арсена. «Мой дружок Арсен продолжает изгаляться над заморскими дивами. Интересно, что бы сказала Моника и другие? У моего окружения мнения противоположные. От “нифига себе!» до «нифига не похоже!» А вы что скажете? На всякий случай: ни на что не претендую! Просто чудеса. Просто улыбнуться», — отметила Апина.