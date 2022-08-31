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Полуголую Мадонну засняли на полу возле унитаза

Limon.ee
Полуголую Мадонну засняли на полу возле унитаза
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Мадонна
Мадонна Фото: Shutterstock

Эпатажная фотосессия певицы попала в Сеть, пишет Topnews.

Поп-идол 90-х Мадонна снова выложила кадры откровенной фотосессии. 64-летняя певица запечатлелась в полюбившемся ей корсете и сетчатых чулках в интерьерах ванной комнаты. «Иногда нужно просто закрыться в ванной», — подписала публикацию знаменитость. Закрывшись в ванной, Мадонна прячется за унитазом, лежа на полу, а также играет со своим зеркальным отражением.

Эпатажная артистка перекрасила волосы по новой молодежной моде – в розовый цвет. Кроме того, она добавила к своему образу золотые и серебряные подвески, кожаные перчатки и лакированные туфли. Фотосессия впечатлила поклонников Мадонны, набрав почти полмиллиона лайков в социальных сетях. Юзеры назвали съемку певицы «розовыми амбициями-2022», признав, что новая стрижка и цвет к лицу певице. «Я просто не понимаю, почему ты такая идеальная», — писали они.

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