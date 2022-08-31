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С НАМИ НАВСЕГДА ⟩ Годовщина гибели принцессы Дианы: малоизвестные факты из биографии «Королевы сердец»
Printsess Diana. Фото: Damir Sagolj/Scanpix/Elu24 kollaaž/Rasmus Puksmann
Limon.ee
Годовщина гибели принцессы Дианы: малоизвестные факты из биографии «Королевы сердец»
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31 августа 1997 года в британской королевской семье случилась трагедия. Первая супруга принца Чарльза и мама принца Уильяма и принца Гарри, принцесса Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе. На момент аварии Леди Ди было всего 36 лет.

По случаю годовщины гибели одной из величайших женщин в британской и мировой истории Ivona собрала подборку малоизвестных фактов из жизни «Королевы сердец».

Диана была четвертым ребенком в семье Фрэнсис Шанд Кидд и Джона Спенсера. У принцессы было две сестры – Сара и Джейн, а также младший брат Чарльз. Еще один брат Джон умер через несколько часов после рождения. Родители Дианы развелись, когда ей было всего 7 лет.

Диана училась дома до 9 лет. Позже она стала посещать школу в Риддлсворт-Холл в Норфолке, а в 12-летнем возрасте ее отправили в школу-интернат West Heatsh Schooul.

Несмотря на свое знатное происхождение (отец Дианы был восьмым графом Спенсер и носил титул виконта Элторпа), будущая принцесса не боялась грязной работы. До свадьбы с Чарльзом она зарабатывала на жизнь стиркой белья, а также работала няней и воспитательницей в детском саду.

Бабушка принцессы Дианы по материнской линии Рут Рош, леди Фермой, была фрейлиной королевы-матери Елизаветы. Женщины были очень дружны. Вторая бабушка Дианы также служила при дворе. Графиня Синтия Спенсер была назначена дамой в спальне королевы Елизаветы в 1937 году. Она продолжала исполнять эту роль после того, как Елизавета стала королевой-матерью в 1952 году, и оставалась на этом посту до самой своей смерти.

В детстве Диана мечтала стать профессиональной балериной, однако осуществить эту мечту ей помешал рост (рост Дианы – 178 см).

Принцесса Диана в 1980 году, до помолвки с принцем Чарльзом.
Принцесса Диана в 1980 году, до помолвки с принцем Чарльзом. Фото: TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

Принц Чарльз сначала встречался со старшей сестрой Дианы – Сарой.

Принц Чарльз и принцесса Диана были дальними родственниками. Супруги приходились друг другу 16-юродными братом и сестрой.

Перед свадьбой Леди Ди виделась с будущим мужем лишь 12 раз.

Шлейф свадебного платья «Королевы сердец» был длиной около 8 метров. Что является рекордом среди всех свадебных платьев принцесс.

Диана изменила свадебную клятву. Вместо обещания «повиноваться» мужу принцесса поклялась «любить его, утешать, почитать и оберегать, в болезни и в здравии».

Диана была первой из монаршей семьи, кто родил в больнице.

День свадьбы принцессы Дианы 29 июля 1981 года.
День свадьбы принцессы Дианы 29 июля 1981 года. Фото: AP/Scanpix

Леди Ди обожала песни шведской поп-группы ABBA.

Диана хотела, чтобы у ее сыновей Уильяма и Гарри было как можно более обычное детство. Фотография сделана 19 августа 1995 года.
Диана хотела, чтобы у ее сыновей Уильяма и Гарри было как можно более обычное детство. Фотография сделана 19 августа 1995 года. Фото: AFP/Scanpix

Диане приписывали романы с телохранителем Барри Маннаки, инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, офицером кавалерии Дэвидом Уотерхаузом, автодилером Джеймсом Гилби, арт-дилером Оливером Хоаром, регбистом Уиллом Карлингом, кардиохирургом Хаснатом Ханом и телевизионным продюсером и миллиардером Доди Аль-Файедом.

В мае 2022 прошло 35 лет с того момента, когда принцесса Диана открыла первое отделение по борьбе с ВИЧ и СПИДом в больнице Мидлсекс.

Она помогла развеять миф о том, что ВИЧ может передаваться через случайный контакт при рукопожатии с пациентами. ВИЧ не может передаваться через поцелуи, объятия или любой случайный контакт.

Печально известное платье, которое принцесса Диана надела в тот день, когда принц Чарльз признался, что не был верен своей жене.
Печально известное платье, которое принцесса Диана надела в тот день, когда принц Чарльз признался, что не был верен своей жене. Фото: AP/Scanpix

В марте 2021 года стало известно, что журналист Мартин Башир в 1996 году подделывал документы, чтобы «вытянуть» из Дианы откровенные подробности ее личной жизни с принцем Чарльзом для скандального интервью. Башир якобы предоставил Леди Ди справку о том, что няня ее сыновей Тигги Лег-Бурк была беременна от ее мужа и сделала аборт. Также он говорил принцессе, что Чарльз вместе с Тигги тайно ездил в путешествие. Спустя 5 месяцев телеканал BBC, на котором вышло интервью с Дианой, заявил, что хочет выплатить членам королевской семьи компенсацию в размере 1,5 миллионов фунтов стерлингов (около 1,7 миллионов евро).

Принцесса Диана танцует с актером Джоном Траволтой в Белом доме в США. 1985 год.
Принцесса Диана танцует с актером Джоном Траволтой в Белом доме в США. 1985 год. Фото: REUTERS/Scanpix

Диана похоронена на маленьком острове в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире.

Через четыре дня после трагической смерти Дианы к Кенгсингтонскому дворцу принесли около миллиона букетов.
Через четыре дня после трагической смерти Дианы к Кенгсингтонскому дворцу принесли около миллиона букетов. Фото: REUTERS/Scanpix

Принцесса Диана часто говорила, что останется в памяти людей вечно молодой. Она боялась старости, и в последние годы жизни часто посещала магов и астрологов.

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