С НАМИ НАВСЕГДА ⟩ Годовщина гибели принцессы Дианы: малоизвестные факты из биографии «Королевы сердец»

31 августа 1997 года в британской королевской семье случилась трагедия. Первая супруга принца Чарльза и мама принца Уильяма и принца Гарри, принцесса Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе. На момент аварии Леди Ди было всего 36 лет.
По случаю годовщины гибели одной из величайших женщин в британской и мировой истории Ivona собрала подборку малоизвестных фактов из жизни «Королевы сердец».
Диана была четвертым ребенком в семье Фрэнсис Шанд Кидд и Джона Спенсера. У принцессы было две сестры – Сара и Джейн, а также младший брат Чарльз. Еще один брат Джон умер через несколько часов после рождения. Родители Дианы развелись, когда ей было всего 7 лет.
Диана училась дома до 9 лет. Позже она стала посещать школу в Риддлсворт-Холл в Норфолке, а в 12-летнем возрасте ее отправили в школу-интернат West Heatsh Schooul.
Несмотря на свое знатное происхождение (отец Дианы был восьмым графом Спенсер и носил титул виконта Элторпа), будущая принцесса не боялась грязной работы. До свадьбы с Чарльзом она зарабатывала на жизнь стиркой белья, а также работала няней и воспитательницей в детском саду.
Бабушка принцессы Дианы по материнской линии Рут Рош, леди Фермой, была фрейлиной королевы-матери Елизаветы. Женщины были очень дружны. Вторая бабушка Дианы также служила при дворе. Графиня Синтия Спенсер была назначена дамой в спальне королевы Елизаветы в 1937 году. Она продолжала исполнять эту роль после того, как Елизавета стала королевой-матерью в 1952 году, и оставалась на этом посту до самой своей смерти.
В детстве Диана мечтала стать профессиональной балериной, однако осуществить эту мечту ей помешал рост (рост Дианы – 178 см).
Принц Чарльз сначала встречался со старшей сестрой Дианы – Сарой.
Принц Чарльз и принцесса Диана были дальними родственниками. Супруги приходились друг другу 16-юродными братом и сестрой.
Перед свадьбой Леди Ди виделась с будущим мужем лишь 12 раз.
Шлейф свадебного платья «Королевы сердец» был длиной около 8 метров. Что является рекордом среди всех свадебных платьев принцесс.
Диана изменила свадебную клятву. Вместо обещания «повиноваться» мужу принцесса поклялась «любить его, утешать, почитать и оберегать, в болезни и в здравии».
Диана была первой из монаршей семьи, кто родил в больнице.
Леди Ди обожала песни шведской поп-группы ABBA.
Диане приписывали романы с телохранителем Барри Маннаки, инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, офицером кавалерии Дэвидом Уотерхаузом, автодилером Джеймсом Гилби, арт-дилером Оливером Хоаром, регбистом Уиллом Карлингом, кардиохирургом Хаснатом Ханом и телевизионным продюсером и миллиардером Доди Аль-Файедом.
Princess Diana opened the first HIV and AIDS unit at Middlesex Hospital 35 years ago.— Tackle HIV (@TackleHIV) May 5, 2022
She helped to break the myth that HIV can be passed on through casual contact by shaking hands with patients. HIV can't be passed on through kissing, hugging or any casual contact.@ViiVHC pic.twitter.com/72griqUKfy
В мае 2022 прошло 35 лет с того момента, когда принцесса Диана открыла первое отделение по борьбе с ВИЧ и СПИДом в больнице Мидлсекс.
Она помогла развеять миф о том, что ВИЧ может передаваться через случайный контакт при рукопожатии с пациентами. ВИЧ не может передаваться через поцелуи, объятия или любой случайный контакт.
В марте 2021 года стало известно, что журналист Мартин Башир в 1996 году подделывал документы, чтобы «вытянуть» из Дианы откровенные подробности ее личной жизни с принцем Чарльзом для скандального интервью. Башир якобы предоставил Леди Ди справку о том, что няня ее сыновей Тигги Лег-Бурк была беременна от ее мужа и сделала аборт. Также он говорил принцессе, что Чарльз вместе с Тигги тайно ездил в путешествие. Спустя 5 месяцев телеканал BBC, на котором вышло интервью с Дианой, заявил, что хочет выплатить членам королевской семьи компенсацию в размере 1,5 миллионов фунтов стерлингов (около 1,7 миллионов евро).
Диана похоронена на маленьком острове в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире.
Принцесса Диана часто говорила, что останется в памяти людей вечно молодой. Она боялась старости, и в последние годы жизни часто посещала магов и астрологов.