С НАМИ НАВСЕГДА ⟩ Годовщина гибели принцессы Дианы: малоизвестные факты из биографии «Королевы сердец»

По случаю годовщины гибели одной из величайших женщин в британской и мировой истории Ivona собрала подборку малоизвестных фактов из жизни «Королевы сердец».

Диана была четвертым ребенком в семье Фрэнсис Шанд Кидд и Джона Спенсера. У принцессы было две сестры – Сара и Джейн, а также младший брат Чарльз. Еще один брат Джон умер через несколько часов после рождения. Родители Дианы развелись, когда ей было всего 7 лет.

Диана училась дома до 9 лет. Позже она стала посещать школу в Риддлсворт-Холл в Норфолке, а в 12-летнем возрасте ее отправили в школу-интернат West Heatsh Schooul.

Несмотря на свое знатное происхождение (отец Дианы был восьмым графом Спенсер и носил титул виконта Элторпа), будущая принцесса не боялась грязной работы. До свадьбы с Чарльзом она зарабатывала на жизнь стиркой белья, а также работала няней и воспитательницей в детском саду.