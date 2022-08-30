ВИДЕО ⟩ В центре Таллинне религиозный проповедник докучал прохожим

«После работы проходил мимо здания Postimajа и увидел, как два человека агитируют людей жить морально: соблюдать библейские каноны и почаще прислушиваться к Иисусу. На их одежде были видны тексты религиозного характера. У одного из них был микрофон, поэтому тяжело было не услышать, что они говорят. Я уважаю ценности и вероисповедания любого человека, но они были, как мне показалось, немного агрессивны в своем поведении. Например, они считают, что употребление спиртных напитков – зло, которое нужно искоренить. «Я, как любитель вина, был расстроен», – написал мужчина.