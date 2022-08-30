30 августа, около 18.00 в редакцию Limon обратился читатель, который, находясь недалеко от остановки Hobujaama в Кесклинне, услышал «агрессивную» религиозную агитацию.
ВИДЕО ⟩ В центре Таллинне религиозный проповедник докучал прохожим
«После работы проходил мимо здания Postimajа и увидел, как два человека агитируют людей жить морально: соблюдать библейские каноны и почаще прислушиваться к Иисусу. На их одежде были видны тексты религиозного характера. У одного из них был микрофон, поэтому тяжело было не услышать, что они говорят. Я уважаю ценности и вероисповедания любого человека, но они были, как мне показалось, немного агрессивны в своем поведении. Например, они считают, что употребление спиртных напитков – зло, которое нужно искоренить. «Я, как любитель вина, был расстроен», – написал мужчина.
«Люди дорогие! Обращайтесь к живому Богу! Исполняйте Евангелие, слово Божье! Сегодня многие говорят, что они верующие, но не живут по-христиански. Сегодня многие говорят, что я христианин, но сами курят, пьют, блудят, наркотики и так далее – это не есть живая вера! Живая вера в Иисуса Христа – это, когда ты веришь и исполняешь заповеди Божьи!» – скандировал религиозный агитатор.