Что может быть лучше? В последние выходные августа в Эстонском национальном музее в Тарту выступил любимец публики Nublu, на чьи концерты традиционно приходят сотни, а то и тысячи разгоряченных поклонников творчества музыканта.
ФОТО ⟩ Это стоит увидеть! Рэпер Nublu дал фееричный концерт в Эстонском национальном музее
Это стоит увидеть! Рэпер Nublu дал фееричный концерт в Эстонском национальном музее
В субботу, 27 августа, рэпер Nublu дал концерт на парковке музея в Тарту в рамках своего гастрольного тура. Рок-группа Terminaator также была специальным гостем на этом празднике жизни.
Последний концерт тура состоится в эту пятницу в квартале Теллискиви в Таллинне. Vanilla Ninja разделит сцену с Nublu. Помимо прочего, это будет первое выступление Vanilla Ninja за более чем 13 лет.
Гастрольный тур Nublu посвящен его дебютному альбому Café Kosmos, который вышел в конце 2020 года.
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