ФОТО ⟩ Это стоит увидеть! Рэпер Nublu дал фееричный концерт в Эстонском национальном музее

В субботу, 27 августа, рэпер Nublu дал концерт на парковке музея в Тарту в рамках своего гастрольного тура. Рок-группа Terminaator также была специальным гостем на этом празднике жизни.

Последний концерт тура состоится в эту пятницу в квартале Теллискиви в Таллинне. Vanilla Ninja разделит сцену с Nublu. Помимо прочего, это будет первое выступление Vanilla Ninja за более чем 13 лет.

Гастрольный тур Nublu посвящен его дебютному альбому Café Kosmos, который вышел в конце 2020 года.