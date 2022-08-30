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ФОТО ⟩ Это стоит увидеть! Рэпер Nublu дал фееричный концерт в Эстонском национальном музее

Limon.ee
Это стоит увидеть! Рэпер Nublu дал фееричный концерт в Эстонском национальном музее
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Nublu kontsert Tartus.
Nublu kontsert Tartus. Фото: Rauno Liivand

Что может быть лучше? В последние выходные августа в Эстонском национальном музее в Тарту выступил любимец публики Nublu, на чьи концерты традиционно приходят сотни, а то и тысячи разгоряченных поклонников творчества музыканта. 

В субботу, 27 августа, рэпер Nublu дал концерт на парковке музея в Тарту в рамках своего гастрольного тура. Рок-группа Terminaator также была специальным гостем на этом празднике жизни. 

Последний концерт тура состоится в эту пятницу в квартале Теллискиви в Таллинне. Vanilla Ninja разделит сцену с Nublu. Помимо прочего, это будет первое выступление Vanilla Ninja за более чем 13 лет.

Гастрольный тур Nublu посвящен его дебютному альбому Café Kosmos, который вышел в конце 2020 года.

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