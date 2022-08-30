ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Джонни Депп и Анджелина Джоли поженятся в Санкт-Петербурге

34-летний Игорь Ректор и 27-летняя Екатерина Кирпичникова официально сменили имена на Джонни Депп и Анджелина Джоли. Причина – желание, чтобы об их свадьбе узнали все.

«Сейчас такое время, что каждый креативит, как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие», - рассказал русский Джонни Депп.