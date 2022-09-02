Спектакль, который исполняет твои желания, идет в Таллинне: попробуйте, и сбудется!

Предыстория появления спектакля на сцене такова. Бизнесмен Игорь Анискович написал рассказ, основанный на реальных событиях, для своих детей. «Я хотел, чтобы дети узнали, что нужно к чему-то стремиться в жизни, что нам даются шансы, которые важно увидеть и использовать, что есть волшебство, и порой мы сами являемся волшебниками», - говорит автор.