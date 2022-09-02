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Спектакль, который исполняет твои желания, идет в Таллинне: попробуйте, и сбудется!

Limon.ee
Спектакль, который исполняет твои желания, идет в Таллинне: попробуйте, и сбудется!
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Актерская труппа только что отыграла спектакль "Три желания"
Актерская труппа только что отыграла спектакль "Три желания" Фото: личный архив

4 сентября состоится интересная премьера спектакля «Три желания», эдакой волшебной сказки, как говорят ее создатели. Про любовь, счастье и наши мечты. Играется спектакль в маленьком театре «Гнездо Дракона» на улице Виру. 

Предыстория появления спектакля на сцене такова. Бизнесмен Игорь Анискович написал рассказ, основанный на реальных событиях, для своих детей. «Я хотел, чтобы дети узнали, что нужно к чему-то стремиться в жизни, что нам даются шансы, которые важно увидеть и использовать, что есть волшебство, и порой мы сами являемся волшебниками», - говорит автор.

Он хотел издать книгу, но поступило предложение воплотить рассказ в виде спектакля. «Мы нашли замечательного режиссёра Владимира Барсегяна, который совершил чудо и создал изумительный, камерный, волшебный спектакль для камернй аудитории на 20 зрителей, - рассказывает продюсер проекта #театрнедлявсех Александр Твердовский. - Вы погружаетесь в атмосферу с головой, она захватывает, и вы становитесь участником этого тайного действа».

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