4 сентября состоится интересная премьера спектакля «Три желания», эдакой волшебной сказки, как говорят ее создатели. Про любовь, счастье и наши мечты. Играется спектакль в маленьком театре «Гнездо Дракона» на улице Виру.
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Спектакль, который исполняет твои желания, идет в Таллинне: попробуйте, и сбудется!
Спектакль, который исполняет твои желания, идет в Таллинне: попробуйте, и сбудется!
Предыстория появления спектакля на сцене такова. Бизнесмен Игорь Анискович написал рассказ, основанный на реальных событиях, для своих детей. «Я хотел, чтобы дети узнали, что нужно к чему-то стремиться в жизни, что нам даются шансы, которые важно увидеть и использовать, что есть волшебство, и порой мы сами являемся волшебниками», - говорит автор.