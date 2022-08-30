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У рэпера Потапа парализовало половину лица

Limon.ee
У рэпера Потапа парализовало половину лица
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Потап и Настя Каменских.
Потап и Настя Каменских. Фото: Shemetov Maxim

Недавно Настя Каменских вернулась в родную Украину без мужа, рэпера Потапа. Как оказалось, у музыканта возникли серьезные проблемы со здоровьем на фоне стресса и сильных переживаний, пишет Стархит.

Сейчас 41-летний Потап находится в Европе, где проходит лечение. Настя Каменских не озвучивает диагноз супруга, зато признается, что ему сейчас очень тяжело.

У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша – не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица,

– разоткровенничалась исполнительница в новом интервью.

Также Каменских опровергла сплетни по поводу беременности. Артистка очень хочет родить, но считает, что сейчас не время для этого. «Я уже 10 лет как беременная. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!» – отметила 35-летняя артистка.

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