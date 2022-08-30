У рэпера Потапа парализовало половину лица

Сейчас 41-летний Потап находится в Европе, где проходит лечение. Настя Каменских не озвучивает диагноз супруга, зато признается, что ему сейчас очень тяжело.

У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша – не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица,

Также Каменских опровергла сплетни по поводу беременности. Артистка очень хочет родить, но считает, что сейчас не время для этого. «Я уже 10 лет как беременная. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!» – отметила 35-летняя артистка.