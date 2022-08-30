Самые неблагоприятные дни сентября-2022, в которые нужно быть предельно осторожными

Сентябрь 2022 года: неблагоприятные дни

Сентябрь 2022 года принесёт равноденствие, а это время поиска гармонии и баланса. Первый месяц осени будет очень рефлексивным, некоторых он вернёт в прошлое и заставит задуматься, нуждается ли прошлый опыт в переосмыслении. В сентябре интуиция будет обострена, людям будет дан толчок к следованию к самым сокровенным желаниям и мечтам. Будут и неудачные дни, о них рассказала ясновидящая Кажетта.

3 сентября 2022 года – неудачный день

«Я календарь переверну, и снова третье сентября...» Да, именно 3 сентября воинственная планета Марс начнёт свою предретроградную теневую фазу. В период до 30 октября, когда он станет ретроградным в восьмом градусе Близнецов, обращайте внимание на всё, что попадает в поле вашего зрения, советует Кажетта. Особенно на отстаивание своей позиции и на то, как самоутверждаетесь словом.

9 сентября 2022 года – неблагоприятный день

Меркурий начнёт ретроградное путешествие по Весам, управляемым Венерой, 9 сентября, затем вернётся в знак Девы 23 сентября и станет директным 2 октября_

– говорит ясновидящая и шаманка Кажетта.

Не исключено, что такой транзит поможет людям учиться и расти, но при условии правильной работы с этой энергией. Меркурий будет ретроградить, а у вас могут появиться размышления, позволяющие переоценить некоторые обстоятельства жизни. Время после 9 сентября 2022 года идеально для пересмотра ситуаций, отношений, для определения целей. В первом осеннем месяце можно пересмотреть приоритеты и понять, на правильном ли вы пути, поделилась шаманка Кажетта.

11 сентября 2022 года – неудачный день