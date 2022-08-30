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Эти четыре имени носят самые закомплексованные женщины

Limon.ee
Эти четыре имени носят самые закомплексованные женщины
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Фото: Shutterstock

Женщины со следующими именами — настоящие скромницы. Они настолько не уверены в себе, что превращаются в закомплексованных монашек, пишет Life.

Кто-то из женщин не использует свой потенциал, кто-то и вовсе боится показаться настоящими, считая себя не достойными любви и внимания. Носительницы следующих женских имен часто имеют заниженную самооценку и много комплексов. 

АЛИНА

«Ангельская вестница», если перевести имя с греческого, с самого детства отличается добротой. Часто из девушек с именем Алина вырастают женщины честные, настроенные на семью и считающие главным смыслом жизни поиск мужа-добытчика. Для этого Алина станет послушной и скромной, мужчину будет боготворить, потакать любым капризам. И если в начале отношений такое поведение помогает женщине удержать избранника около себя, то со временем приводит Алину к потере уверенности и превращению в закомплексованную, невзрачную домохозяйку.

АМЕЛИЯ

Необычное и красивое имя Амелия наделяет носительницу энергетикой женственности, но также дарит покорный характер, дисциплинированность и стремление к совершенству. Начав романтические отношения, Амелия неосознанно будет сравнивать себя с другими девушками и сильно комплексовать, не видя собственных достоинств. Она станет требовательной партнёршей, которой от любимого человека постоянно нужны подтверждения чувств. Уже в совместной жизни Амелия немного успокоится, но на партнeра всe равно будет поглядывать с опаской, уверенная, что от неё что-то скрывают.

ТАМАРА

Зная, что она не сможет пережить предательство любимого человека, Тамара постарается стать для мужчины эталоном послушания. Женщина отодвинет на второй план амбиции и поставит на первое место мужа, выполняя все требования и желания. Всё из-за того, что изначально Тамара была не слишком уверенной в себе девушкой. Разочарованная поведением парней, Тома, найдя мужчину мечты, постарается больше не допускать промахов, поэтому самостоятельно растопчет мечты, лишь бы остаться с любимым. И без женской гордости Тамара превратится в закомплексованную служанку, умеющую только подчиняться супругу.

МАРЬЯНА

Чем красивее женщина, тем сильнее она сомневается в себе. Марьяна – отличный пример имени, энергетика которого позволяет завоевать любого понравившегося мужчину. Но зачастую его обладательницы не верят в себя и свои возможности. Обидные слова, сказанные Марьяне симпатичным мальчиком в детстве, наделят её комплексами на всю оставшуюся жизнь. Из-за чего во взрослом возрасте женщина станет знакомиться даже с самыми обычными мужчинами, считая, что большего не заслуживает. В Марьяне таится очень много как сексуального, так и карьерного потенциала, но, чтобы избавиться от комплексов и стать уверенной в себе снова, носительнице этого имени нужен правильный партнер рядом.

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