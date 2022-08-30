На мосту Линдакиви в районе Ласнамяэ можно увидеть выставку, рисунков ребят, участвовавших в летнем лагере Ласнамяэской школы по интересам. Рисунки отображают представления детей о том, каким они видят Ласнамяэ сейчас и в будущем, где в районе они любят проводить время и как сделать Ласнамяэ еще более привлекательным.
На мосту Линдакиви открылась выставка детских рисунков
По словам директора Ласнамяэской школы по интересам Дианы Эханд, идея проекта была предложена самими детьми, которые хотели больше узнать о районе, а также передать свои пожелания руководству Ласнамяэ. «Мы благодарим районную управу за сотрудничество и надеемся, что предложенные детьми идеи принесут пользу всем жителям Ласнамяэ», – сказала Диана Эханд.
В своих предложениях дети указывали, что в Ласнамяэ не хватает, например, кинотеатра, большого скейтпарка и стадиона с крышей. По их мнению, две библиотеки и один маленький молодежный театр для района – это мало. По желанию детей в Ласнамяэ мог бы вновь открыться зоопарк.
Проект закончился мероприятием в управе района Ласнамяэ, где воспитанники лагеря встретились со старейшиной района Ласнамяэ Юлианной Юрченко, которая выслушала все их идеи и предложения.
«Встретившись с ребятами, я получила конструктивные отзывы о том, что им нравится и чего не хватает в нашем районе. Я рада, что благодаря выставке на мосту Линдакиви в течение следующих двух недель с идеями ребят смогут познакомиться все жители района», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В летнем лагере Ласнамяэской школы по интересам дети познакомились ближе с районом Ласнамяэ. Интересную, познавательную и развлекательную программу лагеря дополнили приключенческие и подвижные игры, походы, мастер-классы и другие мероприятия.