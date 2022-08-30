БРАВО! ⟩ Эстонский «Аптекарь Мельхиор» выходит на международный уровень

«Аптекарь-детектив Мельхиор мог бы стать нашим собственным Шерлоком Холмсом, увлекательным и положительным брендом, который интересен международной аудитории. Стремительно набирает популярность такое направление в туризме, как посещение мест съемок исторических фильмов и сериалов. Например, в Дубровник каждый год приезжают сотни тысяч фанатов «Игры престолов», которые хотят окунуться в атмосферу, знакомую им по сериалу. Эти туристы принесли Хорватии не один миллион евро», – пояснил Рипс.

«Вне всякого сомнения, найдется немало желающих походить по тем же улицам, по которым ходил аптекарь Мельхиор, и открыть для себя наш неповторимый Старый город. Предпосылкой для этого станет успешный международный прокат фильма – именно с этой целью мы сотрудничаем с Global Screen и другими международными партнерами. Для превращения Мельхиора в настоящий туристический магнит, однако, также понадобится поддержка эстонского государства и города Таллинна», – отметил Рипс. По его словам, трилогия «Аптекарь Мельхиор» является самым масштабным кинопроектом, когда-либо делавшимся в Эстонии. Помимо крупнейших эстонских продюсерских компаний к нему приложили руку также ведущие продюсеры Германии, Латвии и Литвы.

Global Screen – филиал международного дистрибьюторского концерна по распространению и производству фильмов и телешоу Telepool, обладающего более чем 50-летним опытом. Telepool занимается разработкой, производством, лицензированием и распространением художественных фильмов и телевизионных продуктов. Компания распространяет художественные фильмы и сериалы на глобальных и местных стриминговых платформах, телеканалах, фестивалях и среди кинопрокатчиков по всему миру.

Серия романов «Аптекарь Мельхиор» Индрека Харгла завоевала сердца читателей не только у нас, но и в других странах. На протяжении многих лет она возглавляет хит-парады продаж в Эстонии. Всего романы опубликованы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском.

Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на одноименной серии романов-бестселлеров. Во втором фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге «Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву» героев в несколько неожиданные ситуации, внеся в сюжет новые повороты.