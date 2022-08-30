Как очистить кастрюлю: способы 2022 года

Лучший способ содержать сковороду и кастрюлю в чистоте — это ухаживать за ней задолго до того, как начнется налипание. Для этого существует несколько советов.

1. Держите плиту в чистоте. Перед тем, как начать готовить, убедитесь, что на вашей варочной панели нет остатков пищи или жира — если она грязная, эти остатки могут попасть на дно кастрюли и быстро загрязнить ее.

2. Хорошо смажьте маслом сковородку перед приготовлением. Чтобы внутренняя часть сковороды оставалась чистой, смажьте ее маслом перед приготовлением, чтобы создать антипригарную поверхность и предотвратить прилипание пищи к сковороде.

3. Мойте кастрюлю и сковородку сразу после приготовления. Если старые продукты или остатки пищи останутся внутри или снаружи сковороды долгое время после приготовления, их будет гораздо труднее удалить. Вместо этого мойте сковороду сразу после того, как она остынет, используя горячую воду и моющее средство для посуды. Подождите, пока сковорода остынет, прежде чем добавлять холодную воду для ее очистки, так как тепловой удар может деформировать форму горячей сковороды.

4. Тщательно вытрите полотенцем. Остаточная вода может оставить после себя пятна от жесткой воды или ржавчину, поэтому сразу после мытья сковороды вытрите ее чистым полотенцем из микрофибры или кухонным полотенцем. Вы можете использовать тряпку или бумажное полотенце, чтобы высушить чугунные сковороды и другую маслянистую посуду.