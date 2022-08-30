Мать Илона Маска призналась, в каком необычном месте спит у сына в гостях

Мать миллиардера сообщила, что большое состояние Маска ничего не изменило в ее жизни. У нее небольшой дом, и ей этого достаточно, призналась женщина. Мэй Маск добавила также, что ее дети – сыновья Илон и Кимбал и дочь Тоска – по-прежнему «добры и заботливы».

Ранее сообщалось, что Маск продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Это стало крупнейшей продажей активов предпринимателя. Сейчас ему принадлежит лишь 14,84% ценных бумаг Tesla, при этом его доля остается самой большой в компании. После заключения сделки Маск заявил, что позже выкупит все свои акции, но только в том случае, если не решится вопрос о покупке компании Twitter, пишет Life.