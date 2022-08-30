Мирослава Карпович рассуждает о боли, горечи и страданиях после новости о свадьбе Прилучного

После расставания с Агатой Муцениеце Павла достаточно быстро заметили в обществе Мирославы Карпович. Парочка поехала отдыхать с его детьми, затем прогуливалась в Москве и даже посетила светское мероприятие, правда, фотографироваться вместе они отказались.

Ходили слухи, что звезда сериала «Папины дочки» увела «Мажора» из семьи и вот-вот женит его на себе. Но… весной актеры расстались. А Прилучный неожиданно отправился в загс с Зепюр Брутян. Кадры с их свадьбой облетели весь Интернет. Пользователи забросали Мирославу вопросами, но пару дней она стойко молчала, а здесь опубликовала философский пост.

«Будьте мягкими. Не позволяйте миру сделать вас жесткими. Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость. Гордитесь тем, что даже несмотря на то, что остальной мир может не согласиться, вы все равно верите в это красивое место», — написала Карпович.

Несмотря на то что слова напрямую не относятся к Прилучному, поклонники разглядели в них не только философский подтекст, но и «ответ» бывшему возлюбленному, который бросил ее. Возможно, позже Мирослава прояснит ситуацию.