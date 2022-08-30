ГАЛЕРЕЯ ⟩ Они восхитительны: в Таллинне выбрали Королеву красоты Эстонии и «Миссис Эстония»

На минувших выходных в таллиннском ресторане и шоуруме Vatican прошел конкурс красоты, на котором выбрали «Королеву красоты Эстонии», «Миссис Эстония» и «Миссис Эстония Классик 2022». Кто же эти красотки? Смотрите нашу галерею!