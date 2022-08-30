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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Они восхитительны: в Таллинне выбрали Королеву красоты Эстонии и «Миссис Эстония»

Elu24 Limon.ee
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Они восхитительны: в Таллинне выбрали Королеву красоты Эстонии и «Миссис Эстония»
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На минувших выходных в таллиннском ресторане и шоуруме Vatican прошел конкурс красоты, на котором выбрали «Королеву красоты Эстонии», «Миссис Эстония» и «Миссис Эстония Классик 2022». Кто же эти красотки? Смотрите нашу галерею!

Титул «Королевы красоты Эстонии» получила блистательная Сирель Саад из Тюри, «Миссис Эстония» стала Ренно Мерило, а звание «Миссис Эстония Классик 2022» досталось Хелен Анвельт.

На конкурсе был поставлен возрастной рекорд – среди участниц была и 85-летняя женщина. 

Фотосессия красавиц прошла в парке Кадриорг. Смотрите снимки ЗДЕСЬ.

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