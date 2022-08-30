ПРИВИДЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ! ⟩ Фотографируя руины замка, туристка засняла призрака в старинной одежде

После экскурсии, пересматривая фотографии, женщина обнаружила странный снимок, на котором присутствовала некая дама в старинной одежде и шляпке. При этом фотограф готова поклясться, что такую посетительницу на древних руинах она не видела.

Так как автор снимка чрезвычайно озадачена получившимся у неё кадром и понятия не имеет, как объяснить паранормальное явление, она выложила фото в Сеть, надеясь на помощь коллективного разума. Однако пользователи не помогли развеять ее сомнения. Большинство комментаторов считает, что в старинных зданиях с вековой историей вполне могут водиться привидения. И иногда они склонны проявлять себя подобным образом.