Призрак дымы в шляпке вел себя прилично и совсем не мешал туристам осматривать достопримечетельности, пишет Topnews.
ПРИВИДЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ! ⟩ Фотографируя руины замка, туристка засняла призрака в старинной одежде
Фотографируя руины замка, туристка засняла призрака в старинной одежде
Туристка Мэнди Стил, посетившая Тайнмутский монастырь (Англия), сделала удивительный кадр. По-видимому, даме удалось запечатлеть призрака.
После экскурсии, пересматривая фотографии, женщина обнаружила странный снимок, на котором присутствовала некая дама в старинной одежде и шляпке. При этом фотограф готова поклясться, что такую посетительницу на древних руинах она не видела.
Is this a ghost I have seen at Tynemouth priory today. pic.twitter.com/5rBq7ufcRW— Mandy Steel (@Mam1andLyn) August 13, 2022
Так как автор снимка чрезвычайно озадачена получившимся у неё кадром и понятия не имеет, как объяснить паранормальное явление, она выложила фото в Сеть, надеясь на помощь коллективного разума. Однако пользователи не помогли развеять ее сомнения. Большинство комментаторов считает, что в старинных зданиях с вековой историей вполне могут водиться привидения. И иногда они склонны проявлять себя подобным образом.
Недоступные человеческому взгляду, призраки могут появиться на снимке, сделанном случайно. К тому же, отметили юзеры, дама в шляпке ведет себя вполне пристойно, любуясь тем, что когда-то было монастырем.
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