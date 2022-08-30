Прогноз магнитных бурь на сентябрь: как обезопасить себя и сберечь здоровье

В последнее время Солнце ведет себя очень спокойно. Бури происходят с большой редкостью, но в сентябре всё может измениться.

Когда ожидаются магнитные бури в сентябре 2022 года

В первый месяц осени может возникнуть магнитная в начале месяца, сильная кратковременная буря в середине месяца и продолжительная буря в его конце.

В начале месяца активность Солнца должна повыситься. Если нам повезет, то солнечные ветры полетят в удачном для нас направлении — на их пути не будет стоять Земля. Есть вероятность того, что частично ветер заденет землю, поэтому с 4 по 6 сентября нужно пристально следить за геомагнитной активностью.

То же самое стоит делать в период с 12-13 сентября по 18-20 число. Точность такого прогноза мала, но сильный и непродолжительный выброс энергии Солнца может быть направлен прямо в сторону Земли.

Также есть мнение о том, что Солнце будет проявлять затяжную активность в конце месяца, вызвав тем самым длительное возбуждение магнитосферы Земли. Оно может даже не вылиться в полноценную бурю.

Что делать, чтобы обезопасить себя

Сберечь здоровье в сентябре вам поможет оптимизм. Начало осени многие люди воспринимают как начало черной полосы, поэтому в их умах формируется стойкое мнение о том, что должно произойти что-то нехорошее. Старайтесь исправить это как можно скорее. Чтобы в вашей жизни было больше оптимизма, важно общаться с приятными и добрыми людьми, а также заниматься любимым делом.

Также эксперты в области биоэнергетики и врачи советуют как можно больше отдыхать в те дни, когда магнитосфера Земли возбуждена. Если на такие дни выпадает трудный рабочий день, то нельзя переутомляться. Важно находить время для небольших перерывов. Переутомления в дни магнитных бурь чреваты крайне негативными последствиями. Особенно актуально это для периодов затяжных бурь, когда создается ощущение сильной усталости.