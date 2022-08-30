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Продюсера сериала «Чикатило» посадили на 5,5 лет

Limon.ee
Продюсера сериала «Чикатило» посадили на 5,5 лет
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Съемочный процесс. Иллюстративное фото
Съемочный процесс. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Примечательно, что Большаков мог и не попасть под следствие, если бы не один факт, пишет Topnews.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, на 5,5 лет колонии были приговорен продюсер сериала «Чикатило» Дмитрий Большаков.

Причиной для уголовного преследования стала попытка подкупа сотрудников полиции для съемок одного из эпизодов в Москве. Продюсер просил за 400 тысяч рублей (4 700 евро по сегодняшнему курсу) перекрыть одну из улиц в центре Москвы.

Отмечается, что инцидент мог и не стать достоянием общественности и не попасть под следствие, если бы не выбранное место, которое, как оказалось, находится под контролем ФСО. Сотрудники ведомства увидели незваных гостей и пришли выяснить на каком основании творческая элита получила разрешение на съемки. В ходе организованной проверки как раз и всплыла информация о подкупе. Вместе с Большаковым были также арестованы и двое сотрудников полиции, получившие по 8,5 и 7,5 годам колонии.

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