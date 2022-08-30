Рабочие лайфхаки: как заставить ребёнка учиться без скандалов и потери нервов

1. Кто будет отчитываться перед учителем за летнее домашнее задание? Вы или ребёнок?

Если, задав себе этот вопрос, вы почувствовали СЕБЯ виноватым в том, что до сих пор не взялись за книги, остановитесь! Снимите с себя эту ответственность. Уверена, вам и других хватает.

НО! Беспокоясь об этом сейчас, вы начинаете уже «с порога» давить на ребёнка, нервничать, срываться на крик.

Конечно! Вы же уже представили, как на вас надвигается грозная учительница вашего чада со словами: «А ваш Васечка за всё лето так и не выучил таблицу умножения!»

Так и будет, если продолжить требовать от ребёнка и сыпать угрозами.

Лучше обсудите с ребёнком, зачем нужно выполнить задание, посочувствуйте, расскажите, как вы с этим справлялись в детстве, объясните, что вам тоже будет несладко, если задание останется нетронутым.

2. Заставлять ребёнка что-то делать бесполезно

Мы же сами с удовольствием делаем только то, в чём видим смысл, не так ли?

Если не удалось найти философский смысл и практическую важность в выполнении летнего домашнего задания, сделайте эту деятельность интересной или выгодной для ребёнка.

Придумайте «достигатор». Это может быть нарисованная лестница с книгами, которые нужно прочесть, или столбиками из таблицы умножения. Пусть «забравшись» по лестнице, ребёнок в конце получит подарок, который сам выбрал.

Читайте книги и выполняйте задания вместе с ребёнком. Разделив его участь, вы заодно узнаете, чему и как учат в нынешней школе.