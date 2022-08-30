ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жители Тарту в шоке: такого «сюрприза» от природы не ожидал никто

Синоптик Кайро Кийцак написал на своей странице в Facebook, что градины диаметром 3-3,5 см можно было увидеть в районе Аакре, Тартуского уезда, незадолго до 17:00. Кийцак приложил к посту фото, где сравнил градины со спичечным коробком!

Кайри, которая прислала фотографию синоптику, говорит, что хотя градины действительно пугающе большие, к счастью, ледяная крошка, упавшая с неба, не причинила никакого вреда, и град ничего не разбил. "На нашей ферме выпало только немного града, однако, дождя, к сожалению, не было", - говорит она.

В половине пятого вечера в Рынгу прошел сильный ливень, видео было опубликовано в группе Facebook:

Рейн, снявший видео, на момент запроса комментария находился на работе и не оперативно не смог оценить ущерб, нанесенный градом, но говорит, что силы природы, безусловно, нанесли некоторый ущерб его имуществу. "Завтра я поеду на ферму в Рынгу, чтобы посмотреть, не пострадали ли яблоки...", – грустно сказал Рейн.

Аво, который живет недалеко от Канепи и уже пережил сильный град в конце июня, сказал, что град, с которым он столкнулся, сильно повредил картофель и огурцы. "Град продолжался около 20 минут. Я никогда в жизни не испытывал такого сильного и продолжительного ливня", - сказал он.