ВИДЕО ⟩ Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фото Каи Каллас и эстонский флаг

Пенсионерки таким образом выразили свое возмущение в связи с переносом и ликвидацией советских памятников. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Польши Анджея Дуду, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседу они обвинили в «возрождении фашизма», а также в том, что они «против России» и пожелали, «чтобы им не было добра».