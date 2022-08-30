Пожилые активистки прокремлевского движения «Отряды Путина» демонстративно сожгли распечатанные фотографии первых лиц Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и флаги этих стран.
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ВИДЕО ⟩ Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фото Каи Каллас и эстонский флаг
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Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фото Каи Каллас и эстонский флаг
Пенсионерки таким образом выразили свое возмущение в связи с переносом и ликвидацией советских памятников. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Польши Анджея Дуду, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседу они обвинили в «возрождении фашизма», а также в том, что они «против России» и пожелали, «чтобы им не было добра».
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