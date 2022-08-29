ОПАСНО ⟩ Оставленная на плите еда чуть не оставила нарвитянина без крыши над головой

В субботу, 27 августа, в 13.25 спасатели получили вызов на улицу Партизани, где в одной из квартир на плите горела еда, сообщает пресс-служба Спасательного департамента Восточного округа.

Пожара удалось избежать, однако осмотр места происшествия показал, что в квартире отсутствовал дымовой датчик. Спасателям пришлось провести беседу с находящимся в алкогольном опьянении жильцом.

Спасательный департамент напоминает, что не следует оставлять готовящуюся еду без присмотра, когда ложитесь спать или собираетесь выйти из дома. При приготовлении блюд, требующих длительного времени, полезно использовать кухонный будильник, который напомнит вам о том, что пора вернуться к плите.