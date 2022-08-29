ЧИТАТЕЛЬ ЗОЛ ⟩ Ночью жители Ласнамяэ не могли заснуть из-за криков «Россия»: полиция отреагировала немедленно

Полиция сообщила, что с молодыми посетителями парка была проведена беседа и они продолжили играть в футбол тише.

«Начиная с полпервого в парке «Прийсле» в Ласнамяэ компания молодых людей играла в футбол и неоднократно кричала на всю улицу: «Россия!» В какой-то момент я просто не выдержал и позвонил в полицию. Они приехали быстро, примерно за 10 минут и, наконец, наступила долгожданная тишина», – рассказал читатель.

«29 августа в час ночи полиция получила вызов по адресу Ляэнемере теэ, 42, где группа молодых людей шумно играла в футбол, кроме того выкрикивая: «Россия». Полицейский патруль, отреагировавший на инцидент, поговорил с молодыми людьми и попросил их вести себя тихо, что они и сделали», – сообщила руководитель группы Ида-Харьюского отделения полиции Тейли Пийскоппель.

Что делать, если ночью мешают спать?

«В случаях нарушения ночного покоя стандартная полицейская практика заключается в том, чтобы сначала поговорить с нарушителями и сделать им предупреждение, – рассказала Тейли Пийскоппель. – Если этого недостаточно, может быть начато разбирательство, и нарушитель может быть наказан, например, штрафом.

Иногда, полиции приходится конфисковать мешающее другим людям устройство, чтобы положить конец правонарушению, или даже задержать человека. Нарушения ночного покоя в общественных местах чаще происходят летом, и часто бывает так, что люди уже перестали мешать другим или даже ушли до прибытия патруля. Если в общественном месте, где происходит нарушение, много людей – это затрудняет установление личности нарушителя. Однако, в целом, более силовое вмешательство не требуется в случае подобных правонарушений и, как правило, достаточно призыва к порядку».