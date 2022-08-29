Дочь Константина Меладзе жалуется на красивую жизнь: «Катаюсь по Европе, но будущее размыто»

Лия не стала скрывать, что ее красивая жизнь — всего лишь картинка. На самом деле девушку мучают душевные терзания.

«Как резко я перестала быть ребенком. И нет, я до сих пор не знаю, как платить налоги, и никогда не была в банке, и сама по врачам не хожу. У меня есть мама с папой, и дом, в который я всегда могу вернуться. Но я перестала быть ребенком. Я не ребенок больше. Мое прошлое рухнуло, и я даже боюсь повернуться назад, чтобы увидеть, что от него осталось. Прошлое, как сон, сладкий настолько, что пугает, меня от него бросает в дрожь.

Настоящее кажется пустым, никаким. Его нет, оно поверхностное и бессмысленное, хоть вроде катаюсь по Европе, вижусь с любимыми, все есть. А будущее? Будущее размыто, выглядит как картинка, нарисованная искусственным интеллектом, неясные очертания в странных цветах и оттенках, хоть все и решено, хоть и возможностей много», — поплакалась 18-летняя наследница Меладзе в личном блоге.

Подписчики дочери продюсера стараются поддержать ее добрым словом, но Лия продолжает разбираться в себе.