Конечно, ничто не заменит стоматологическую процедуру. Однако с помощью правильной помады можно визуально «отбелить» зубы, не прибегая к помощи врача, пишет woman.ru.
Брюнеткам кроваво-красный, а русым — дымчатый: какие оттенки помад делают зубы белее?
Красная помада + ослепительная улыбка — идеальное комбо для покорения сердец. Однако, если вы не являетесь обладателем белых зубов, некоторые оттенки помады могут сыграть с вами злую шутку. К сожалению, большинство интересных цветов имеют свойство подчеркивать желтизну эмали, что расстраивает. Мы решили разобраться, каким оттенкам можно доверять — благодаря им вы можете не беспокоиться о том, как выглядят ваши 32 зуба во время смеха.
Классический красный
Начинаем нашу подборку со старой доброй классики — красной помады. Важно понимать, что оттенок должен быть холодным и без всяких примесей: ни золотого шиммера, ни глиттера.
Выбор должен быть между матовыми и глянцевыми вариантами. Чтобы убедиться в том, что помада не желтит, нанесите ее на руку перед покупкой. Она должна либо отдавать фиолетовым, либо желтым. Вам нужен первый вариант. Особенно хорошо холодная красная классика работает на брюнетках, но будьте уверены в том, что и блондинок такая помада не разочарует.
Холодный розовый
Если с красным цветом сложно ошибиться, то с розовым — на раз и два. Многие розовые помады обладают «подлостью», а точнее теплым подтоном, который отдает персиком. Этот вкусный цвет обладает жутким грязно-оранжевым финишем, который желтит не только зубную эмаль, но и кожу, выделяя все покраснения.
Именно поэтому все помады оранжевого (или даже с намеком на оранжевый) стоит немедленно удалить из своей косметички. Вместо них обратите внимание на «ледяные» розовые блески и помады, которые никогда вас не подведут.
Фуксия
Еще одним оттенком с «отбеливающим» эффектом является фуксия. Агрессивно-кричащий цвет льстит холодной зиме, а все то, что связано с зимой, априори делает улыбку белее. Синеватые полутона хороши потому, что синий и желтый на цветовом круге находятся друг напротив друга — идеально для нейтрализации.
К слову, фуксия также хороша тем, что с ней невозможно ошибиться. Вам не придется проверять цвет или искать идеальный оттенок специально, потому что помады цвета фуксии просто не бывают теплыми. Вот так!
Дымчатый розовый
Дымчатый розовый идеально отбелит зубы русых девушек. Близкий к тону кожи, он отвлекает внимание от улыбки и сливается с вашим основным цветом лица. А если добавить блеск для губ, то получится идеальное сочетание, которое будет буквально отражать любую вспышку.
Визажисты рекомендуют сочетать и подбирать дымчатую помаду в цвет ваших румян.
Сливовый или винный
Лучше холодных подтонов с отбеливанием справляются темные оттенки помад. Носить их решится не каждая, но если вы все же осмелитесь, то можете не беспокоиться за свою улыбку — она будет не хуже, чем у обладателей виниров.
Чтобы не переборщить, винную помаду лучше всего носить «в одиночку». То есть если вы решили накрасить губы таким тоном, то акцентируйте внимание лишь на нем — без стрелок и других отвлекающих мелочей макияжа.