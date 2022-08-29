Брюнеткам кроваво-красный, а русым — дымчатый: какие оттенки помад делают зубы белее?

Красная помада + ослепительная улыбка — идеальное комбо для покорения сердец. Однако, если вы не являетесь обладателем белых зубов, некоторые оттенки помады могут сыграть с вами злую шутку. К сожалению, большинство интересных цветов имеют свойство подчеркивать желтизну эмали, что расстраивает. Мы решили разобраться, каким оттенкам можно доверять — благодаря им вы можете не беспокоиться о том, как выглядят ваши 32 зуба во время смеха.

Классический красный

Начинаем нашу подборку со старой доброй классики — красной помады. Важно понимать, что оттенок должен быть холодным и без всяких примесей: ни золотого шиммера, ни глиттера.

Выбор должен быть между матовыми и глянцевыми вариантами. Чтобы убедиться в том, что помада не желтит, нанесите ее на руку перед покупкой. Она должна либо отдавать фиолетовым, либо желтым. Вам нужен первый вариант. Особенно хорошо холодная красная классика работает на брюнетках, но будьте уверены в том, что и блондинок такая помада не разочарует.

Холодный розовый

Если с красным цветом сложно ошибиться, то с розовым — на раз и два. Многие розовые помады обладают «подлостью», а точнее теплым подтоном, который отдает персиком. Этот вкусный цвет обладает жутким грязно-оранжевым финишем, который желтит не только зубную эмаль, но и кожу, выделяя все покраснения.