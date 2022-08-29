ВИДЕОТУР С LIMON.EE ⟩ Такого еще не было: смотрите, какие условия ждут учеников Таллиннской школы музыки и балета

С десяток журналистов собрались в полдень 29 августа перед этим массивным зданием черного цвета, чтобы скорее попасть внутрь и рассказать своей аудитории о том, в каких условиях теперь будут учиться будущие танцоры и музыканты в Эстонии. 12 часов дня, коллектив музыкантов начинает игру, а красный флаг с логотипом учебного заведения стремится ввысь. После небольшой торжественной церемонии на улице мы попадаем внутрь. Первые эмоции, которые вызывает это гигантское здание – радость за учеников и непередаваемый восторг. Именно в таких условиях должны учиться те, кто в будущем будет нести эстонскую культуру в массы.

ВИДЕОТУР из нового учебного здания с Эдгаром Гергелем:

Здесь есть бассейн, тренажерный зал, звукозаписывающие студии, концертные залы, внутренний двор с растениями и скамейками, беговые дорожки, площадка для игры в баскетбол, аппараты с газировкой, суперсовременное общежитие и бесконечные зоны отдыха, которые помогут ученикам расслабиться после тяжелых учебных дней.

Журналисты не уставали охать и ахать от восхищения: «Где мои школьные годы, очень мечтала в детстве заниматься балетом, в таком здании я бы с радостью училась», – сказала одна из моих коллег.

Я бы тоже не отказался сесть за парту одного из учебных классов, ведь здесь есть всё для того, чтобы каждому было комфортно и интересно. Уверен, все 675 учеников будут гордиться тем, чем они занимаются.