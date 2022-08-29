Руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель в преддверии 1 сентября побывал в самом современном учебном заведении в Эстонии и вместе с оператором подготовил для читателей эксклюзивный видеотур по Таллиннской школе музыки и балета (MUBA), расположенной по адресу Пярнуское шоссе, 59. Отличное место для творческих личностей.
ВИДЕОТУР С LIMON.EE ⟩ Такого еще не было: смотрите, какие условия ждут учеников Таллиннской школы музыки и балета
С десяток журналистов собрались в полдень 29 августа перед этим массивным зданием черного цвета, чтобы скорее попасть внутрь и рассказать своей аудитории о том, в каких условиях теперь будут учиться будущие танцоры и музыканты в Эстонии. 12 часов дня, коллектив музыкантов начинает игру, а красный флаг с логотипом учебного заведения стремится ввысь. После небольшой торжественной церемонии на улице мы попадаем внутрь. Первые эмоции, которые вызывает это гигантское здание – радость за учеников и непередаваемый восторг. Именно в таких условиях должны учиться те, кто в будущем будет нести эстонскую культуру в массы.
ВИДЕОТУР из нового учебного здания с Эдгаром Гергелем:
Здесь есть бассейн, тренажерный зал, звукозаписывающие студии, концертные залы, внутренний двор с растениями и скамейками, беговые дорожки, площадка для игры в баскетбол, аппараты с газировкой, суперсовременное общежитие и бесконечные зоны отдыха, которые помогут ученикам расслабиться после тяжелых учебных дней.
Журналисты не уставали охать и ахать от восхищения: «Где мои школьные годы, очень мечтала в детстве заниматься балетом, в таком здании я бы с радостью училась», – сказала одна из моих коллег.
Я бы тоже не отказался сесть за парту одного из учебных классов, ведь здесь есть всё для того, чтобы каждому было комфортно и интересно. Уверен, все 675 учеников будут гордиться тем, чем они занимаются.
Не только балет, но и музыка, и спорт!
Здание Таллиннской школы музыки и балета, созданное в результате слияния Таллиннской музыкальной гимназии, Таллиннской музыкальной школы имени Георга Отса и Таллиннской балетной школы, является уникальным в культурном и образовательном ландшафте Эстонии. В здании учебного заведения 120 музыкальных классов, 61 новое фортепиано, шесть танцевальных студий, большой зал на 450 мест, два камерных зала, две студии звукозаписи с усилением звука, общежитие, бассейн и парк во внутреннем дворе. Музыкальные комнаты оборудованы двойными дверями и имеют толстые бетонные стены, звукоизоляция здесь потрясающая.
«Сегодня я горжусь тем, что невозможное стало возможным. Именно такое учебное здание было решено построить 18 лет назад. В то время никто не мог и мечтать о том, какое грандиозное, красивое и хорошо оборудованное здание будет построено во благо эстонского музыкального и танцевального образования в центре Таллинна. Теперь строение стало фактом и реальностью, и с нетерпением ждет 1 сентября, когда оно наполнится учениками», – сказал директор школы Тимо Стейнер.
Здесь будут учить высококлассных специалистов!
Помимо общего образования, ученики MUBA получают специализированное образование по трем различным направлениям: классическая музыка (руководитель учебной программы Реэт Кяэрик, творческий руководитель Андрес Кальюсте), балет (руководитель учебной программы Кайе Кырб, творческий руководитель Теэт Каск) и ритмичная музыка (руководитель учебной программы Маарья Соомре, творческий руководитель Рейго Ахвен).
Теэт Каск, творческий директор по балету и современному танцу, сказал, что принцип работы с учениками и заключается в том, что музыка и танец – для всех.
«Ученики MUBA станут профессионалами и высокообразованными специалистами в области музыки и танца».
Скорее смотрите яркий видеотур и галерею из нового учебного заведения!