«Ты кто по жизни? Давай выйдем»: в Нарве мужчина публично оскорбил полицейский наряд

Полиция отреагировала на вызов о том, что в одном из автомобилей в городе Нарва громко звучит гимн Советского Союза.

На месте вызова полиция обнаружила мужчину на которого поступила жалоба и приступила к выяснению всех обстоятельств дела. Данные о том, что играл именно гимн СССР, либо гимн России подтверждены не были.

Агрессивный молодой человек был крайне негативно настроен по отношению к патрульной службе, пытался всячески оскорблять сотрудников при исполнении и не желал вступать в адекватную коммуникацию.

Стоит отметить, что сотрудники полиции при этом держались очень достойно, сдержанно и профессионально.

Данную ситуацию прокомментировал Илья Кульпин, оперативный дежурный по Нарвскому отделению полиции:

«20 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одном из автомобилей в Нарве звучит гимн Советского Союза. Поскольку речь могла идти о поддержке агрессивного государства, полиция отреагировала, чтобы проверить информацию и, при необходимости, остановить нарушение.

Полиция опросила людей на месте происшествия, а также сам человек объяснил, что он слушал русскую музыку, но это не был гимн Советского Союза или Российской Федерации.