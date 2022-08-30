20 августа в Нарве произошел инцидент: конфликтная ситуация между нарядом полиции и горожанином стремительно разлетелась по Сети.
«Ты кто по жизни? Давай выйдем»: в Нарве мужчина публично оскорбил полицейский наряд
Полиция отреагировала на вызов о том, что в одном из автомобилей в городе Нарва громко звучит гимн Советского Союза.
На месте вызова полиция обнаружила мужчину на которого поступила жалоба и приступила к выяснению всех обстоятельств дела. Данные о том, что играл именно гимн СССР, либо гимн России подтверждены не были.
Агрессивный молодой человек был крайне негативно настроен по отношению к патрульной службе, пытался всячески оскорблять сотрудников при исполнении и не желал вступать в адекватную коммуникацию.
Стоит отметить, что сотрудники полиции при этом держались очень достойно, сдержанно и профессионально.
Данную ситуацию прокомментировал Илья Кульпин, оперативный дежурный по Нарвскому отделению полиции:
«20 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одном из автомобилей в Нарве звучит гимн Советского Союза. Поскольку речь могла идти о поддержке агрессивного государства, полиция отреагировала, чтобы проверить информацию и, при необходимости, остановить нарушение.
Полиция опросила людей на месте происшествия, а также сам человек объяснил, что он слушал русскую музыку, но это не был гимн Советского Союза или Российской Федерации.
Каждый год полиция возбуждает около 150 дел о мелких правонарушениях за оскорбление полицейского. Оскорбление сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей наказывается штрафом в размере до 1200 евро или постановлением о заключении под стражу. К сожалению, люди часто направляют свое недовольство и эмоции на сотрудников полиции, приехавших на вызов. Дело об оскорблении сотрудника полиции будет возбуждено, если оскорбление направлено именно на сотрудника полиции, и он или она чувствует себя оскорбленным. В данном случае мужчина был эмоционален по отношению к патрульным, но офицер не почувствовал себя оскорбленным, и против мужчины не было открыто производство».