Что-то на богатом: Ида Галич призналась, сколько зарабатывает на Instagram в день

Девушка дала интервью изданию Forbes, в котором рассказала, сколько она зарабатывает на своих соцсетях в день. Это вас точно шокирует.

Ида Галич один из высокооплачиваемых блогеров рунета. В 2020 году она попала в рейтинг Forbes, где с доходом в 800 тысяч долларов заняла третье место.