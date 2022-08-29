Популярный блогер Ида Галич призналась в интервью, сколько зарабатывает в день.
Что-то на богатом: Ида Галич призналась, сколько зарабатывает на Instagram в день
Что-то на богатом: Ида Галич призналась, сколько зарабатывает на Instagram в день
Девушка дала интервью изданию Forbes, в котором рассказала, сколько она зарабатывает на своих соцсетях в день. Это вас точно шокирует.
Ида Галич один из высокооплачиваемых блогеров рунета. В 2020 году она попала в рейтинг Forbes, где с доходом в 800 тысяч долларов заняла третье место.
Только посмотри, о какой сумме в день говорит Ида Галич в интервью: