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Что-то на богатом: Ида Галич призналась, сколько зарабатывает на Instagram в день

Limon.ee
Что-то на богатом: Ида Галич призналась, сколько зарабатывает на Instagram в день
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Блогер Ида Галич.
Блогер Ида Галич. Фото: Shutterstock

Популярный блогер Ида Галич призналась в интервью, сколько зарабатывает в день.

Девушка дала интервью изданию Forbes, в котором рассказала, сколько она зарабатывает на своих соцсетях в день. Это вас точно шокирует.

Ида Галич один из высокооплачиваемых блогеров рунета. В 2020 году она попала в рейтинг Forbes, где с доходом в 800 тысяч долларов заняла третье место. 

Только посмотри, о какой сумме в день говорит Ида Галич в интервью:

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