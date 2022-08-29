Станет причиной несчастий: три знака Зодиака, которым категорически нельзя носить бриллианты

Бриллиант идеально подходит только пяти знакам Зодиака — Овну, Тельцу, Весам, Козерогу и Стрельцу. Если эти представители этих знаков будут носить украшения с бриллиантами, удача будет на их стороне.

Если Рыбы и Раки наденут украшения с бриллиантами, то их ждет удача в любви. Но предпочтение нужно отдать камню голубого оттенка.

По восточному гороскопу, настоящим талисманом бриллиант станет для Крысы и Тигра.

Кому категорически нельзя носить бриллианты

Бриллианты не принесут ничего хорошего, если их будет носить Дева, Водолей и Скорпион.

Согласно восточному гороскопу, совершенно не подходит бриллиант Быку, Зайцу, Дракону, Змее, Лошади, Козе, Обезьяне, Собаке и Свинье.

Что приносит камень бриллиант

Бриллиант для Овна может быть любого цвета. Он принесет представителю этого знака особую стойкость к невзгодам и поможет добиваться больших успехов и общественного признания.

Тельцы станут более спокойными и уравновешенными под воздействием этого камня. Оптимальный выбор – полностью прозрачные или черные бриллианты.

Близнецам также лучше выбирать темные камни. Они усмирят упрямство и переведут эту черту характера в продуктивное русло.

Ракам свойственно сомневаться в собственных силах. Бриллиант для Рака добавит характеру твердости, а также будет способствовать поднятию самооценки. Лучший выбор – бесцветные и черные камни.