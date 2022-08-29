Хотя астрологи сходятся во мнении, что бриллиант - это самый сильный талисман среди драгоценных камней, но не всем он приносит удачу и счастье, предостерегает "Главред".
Станет причиной несчастий: три знака Зодиака, которым категорически нельзя носить бриллианты
Говорят, что лучшие друзья девушек - это бриллианты. Этот великолепный камень действительно может принести удачу, но далеко не всем. Астрологи говорят, что есть знаки Зодиака, которым категорически не рекомендуется носить украшения с этим камнем, ведь иначе можно притянуть в свою жизнь неприятности.
Магические свойства бриллианта
Бриллиант называют "царским камнем", так как он обладает колоссальной энергией и мощной целительной и магической силой.
Как бриллиант влияет на человека:
- защищает от дурного влияния и сглаза;
- приносит удачу, здоровье, любовь и успех;
- освобождает от страхов и подозрений;
- оберегает от недоброжелателей;
- придаёт мужество и отвагу своему владельцу;
- приносит богатство и счастье.
Бриллиант также способен своими вибрациями оказывать благотворное влияние на человеческий организм, а именно:
- понижать температуру тела;
- избавлять от бессонницы;
- помогать при психических и кожных заболеваниях;
- предохранять от желудочных болей;
- тонизировать сердечную деятельность.
Считается, что магические свойства бриллианта проявляются только у достойных людей с чистой душой. В руках непорядочного человека алмаз утрачивает свою силу или негативно влияет на владельца, принося ему несчастья.
Камни, которые человек украл или добыл с помощью насилия, никогда не будут служить своему хозяину. Также роковыми могут стать бриллианты с дефектами или трещинами.
Какому знаку Зодиака можно носить бриллианты
Хотя астрологи и эксперты по фэн-шуй сходятся во мнении, что бриллиант - это самый сильный талисман среди драгоценных камней, но не всем он приносит удачу и счастье.
Бриллиант идеально подходит только пяти знакам Зодиака — Овну, Тельцу, Весам, Козерогу и Стрельцу. Если эти представители этих знаков будут носить украшения с бриллиантами, удача будет на их стороне.
Если Рыбы и Раки наденут украшения с бриллиантами, то их ждет удача в любви. Но предпочтение нужно отдать камню голубого оттенка.
По восточному гороскопу, настоящим талисманом бриллиант станет для Крысы и Тигра.
Кому категорически нельзя носить бриллианты
Бриллианты не принесут ничего хорошего, если их будет носить Дева, Водолей и Скорпион.
Согласно восточному гороскопу, совершенно не подходит бриллиант Быку, Зайцу, Дракону, Змее, Лошади, Козе, Обезьяне, Собаке и Свинье.
Что приносит камень бриллиант
Бриллиант для Овна может быть любого цвета. Он принесет представителю этого знака особую стойкость к невзгодам и поможет добиваться больших успехов и общественного признания.
Тельцы станут более спокойными и уравновешенными под воздействием этого камня. Оптимальный выбор – полностью прозрачные или черные бриллианты.
Близнецам также лучше выбирать темные камни. Они усмирят упрямство и переведут эту черту характера в продуктивное русло.
Ракам свойственно сомневаться в собственных силах. Бриллиант для Рака добавит характеру твердости, а также будет способствовать поднятию самооценки. Лучший выбор – бесцветные и черные камни.
Львам этот царский камень поможет раскрыть их лидерские способности. Если хочется блистать - выбирайте бесцветный камень. Если вам не хватает мягкости, уступчивости и мудрости, то обратите внимание на камни коньячных цветов.
Бриллиант для Девы - это простой способ смягчить жесткий нрав и скрупулезность. Считается, что лучше всего этому знаку Зодиака подходят камни розового и зеленого оттенка.
Весам бриллиант добавляет стабильности. Лучшим выбором считаются камни желтых оттенков.
Скорпионам бриллиант поможет повысить самооценку и стать чуть более открытыми. Но стоит быть острожным с этим камнем, ведь он может усилить и без того крутой нрав Скорпионов.
Стрельцам украшения с бриллиантами сулят большую удачу в начинаниях. Представители знака станут более рискованными, смелыми и азартными. Оптимальным выбором для Стрельцов считаются бриллианты темных цветов.
Для упертых карьеристов Козерогов бриллиант станет помощником в свершении великих дел. Он поможет добиться высот на любых поприщах.
Водолеям бриллиант добавит твердости, уверенности, энергии, азарта. При этом бесцветный и черный камни влияют на Водолеев слишком сильно, дестабилизируя их эмоциональный фон. А вот желтый бриллиант подходит идеально.
Бриллиант для Рыб - не лучший выбор камня. Но если очень хочется такое украшение, то стоит остановить свой выбор на голубых и желтых бриллиантах.