Назад в 1990 год: Марс в Близнецах до 27 марта 2023 года – кармический прогноз для всех знаков Зодиака

Астрологи всего мира предупреждают — 2022 и 2023 годы будут кармически связаны с 1990 и 1991 годами, ведь впервые за 31 год планета Марс вновь попадает в знак Близнецы и остается в нем на 7 месяцев! Подобное уже случалось осенью 1990 года, и события ближайшего времени будут чем-то похожи на происходящее в те годы. Поэтому стоит вспомнить, что происходило с вами с октября 1990 по март 1991 — в вашей жизни могут случится зеркальные обстоятельства. Например, если вы переезжали в другой дом, стали родителем, сменили работу или профессию, то с сентября 2022 по конец марта 2023 вас ждут похожие обстоятельства.

Как было сказано выше, Марс будет находится в Близнецах непривычно долго из-за ретроградной петли, поэтому его прохождение по этому знаку будет особенным. В первую очередь огненная планета отвечает за усилия, мощное вложение энергии, неуемное и целенаправленное действие. А знак Близнецы отвечает за коммуникации, общение, отношения между родственниками, а также традиционно управляет сферой журналистики, блогерства, торговли, документации и обучения. Можно смело сказать, что пламенный коктейль из огненного Марс и воздушных Близнецов — это энергия, направленная на достижения во всех коммуникационных сферах. А значит, если вы давно мечтали получить образование, права на вождение, выучить новый язык, начать вести собственную страницу в соцсетях, наладить отношения с родственниками, то в ближайшие 7 месяцев у вас это точно получится.