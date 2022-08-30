Астролог Elle.ru рассказывает, как феноменальное астрологическое явление повлияет на всех нас и как оно связано с 1990 годом.
Назад в 1990 год: Марс в Близнецах до 27 марта 2023 года – кармический прогноз для всех знаков Зодиака
Астрологи всего мира предупреждают — 2022 и 2023 годы будут кармически связаны с 1990 и 1991 годами, ведь впервые за 31 год планета Марс вновь попадает в знак Близнецы и остается в нем на 7 месяцев! Подобное уже случалось осенью 1990 года, и события ближайшего времени будут чем-то похожи на происходящее в те годы. Поэтому стоит вспомнить, что происходило с вами с октября 1990 по март 1991 — в вашей жизни могут случится зеркальные обстоятельства. Например, если вы переезжали в другой дом, стали родителем, сменили работу или профессию, то с сентября 2022 по конец марта 2023 вас ждут похожие обстоятельства.
Как было сказано выше, Марс будет находится в Близнецах непривычно долго из-за ретроградной петли, поэтому его прохождение по этому знаку будет особенным. В первую очередь огненная планета отвечает за усилия, мощное вложение энергии, неуемное и целенаправленное действие. А знак Близнецы отвечает за коммуникации, общение, отношения между родственниками, а также традиционно управляет сферой журналистики, блогерства, торговли, документации и обучения. Можно смело сказать, что пламенный коктейль из огненного Марс и воздушных Близнецов — это энергия, направленная на достижения во всех коммуникационных сферах. А значит, если вы давно мечтали получить образование, права на вождение, выучить новый язык, начать вести собственную страницу в соцсетях, наладить отношения с родственниками, то в ближайшие 7 месяцев у вас это точно получится.
Стоит предупредить о вероятных конфликтах в семье и, вероятно, никому их не избежать. Созвездие Близнецы отвечает за братские узы, а Марс - планета, которая остра на слово. Будьте уверены, этот астрологический аспект поднимет на поверхность те недопонимания, которые давно назревали. Поэтому не стоит избегать столкновений в диалогах: Марс в Близнецах «высветит» проблемы с личными границами, а также позволит отстоять своё.
Тем, кто хочет получить документы, сертификаты, паспорта, пора запастись терпением: Марс будет ретроградным в Близнецах, значит, задержит получение ценных бумаг. И только к концу марта 2023 года получится вздохнуть свободнее.
Больше всего от Марса в Близнецах получат поддержку те люди, профессии которых связаны с речью, письмом и продажами. Вас ждёт огненный период, который можно охарактеризовать фразой «покой нам только снится». Если вы профессионально занимаетесь блогингом, то вас ждёт море энергии и вдохновения для собственного проекта! А тем, кто работает в сфере рекламы и продаж, пора начать вести расписание дня — количество работы, коммуникаций и договорённостей с каждым днём будет расти. К концу марта 2023 года вас ждут новые контракты, партнёры и клиенты — самое время начать действовать!
Больше всего Марс в Близнецах повлияет на Овнов и Скорпионов, так как управляет ими. Вероятно, что именно эти люди будут вкладывать усилия в переезды, коммуникации, работу в социальных сетях, а также займутся сбором документов на ипотеку, наследство, гранты, страховки и прочее.
Давайте рассмотрим все знаки Зодиака: какие главные кармические события могут произойти за период с сентября 2022 по 27 марта 2023 года.
ОВЕН
Марс заставит вас сменить место жительства, а также получить важный документ (паспорт, сертификат, диплом).
ТЕЛЕЦ
Марс принесёт изменения в сферу ваших финансов: вы начнёте искать подработку и у вас увеличится доход. Также вы будете менять отношение к питанию (вероятна новая диета).
БЛИЗНЕЦЫ
Марс принесет изменения в ваш имидж, тело и даже имя. Вероятно, что вы займётесь тренировками и ваша фигура станет более спортивной. Также вы получите новый паспорт, имя или фамилию.
РАК
Марс принесёт внезапную миграцию, либо активное избавление от чего-то (лишний вес, лишние комплексы, лишние контакты). Также вы будете заниматься тайной деятельностью, которая может быть связана с работой с психологом или с коммуникациями с людьми заграницей.
ЛЕВ
Марс принесёт активную работу в группах по интересам: вы можете стать активным блогером, вести какой-то чат,группу, раскручивать социальные сети. Также в вашей жизни может произойти конфликт с кем-то из друзей.
ДЕВА
Марс заставит добиться важной профессиональной цели, которая связана с коммуникацией, блогерством или продажами. Если вы давно хотели получить образование для роста вашего карьерного статуса, то ближайшие 7 месяцев позволят вам получить буквально кармически важные знания.
ВЕСЫ
Марс принесёт проработку вашего мировоззрения, менталитета и в целом уровня вашей осознанности. Подобное положение Марса может быть связано с отъездом за границу или с новым обучением, которое буквально «перепрошьет» ваше сознание.
СКОРПИОН
Марс заставит вас говорить о личных кризисах больше, чем обычно: вероятно, вы будете продуктивно работать с психологом, коучем, астрологом. Также вероятен сбор документов для ипотеки и кредита, а также поиск контактов для ремонта.
СТРЕЛЕЦ
Марс принесёт вам проработку отношений с партнером: могут быть конфликты, когда за 7 месяцев вы решите расстаться и заново сойдётесь. Также вероятен пересмотр партнеров по бизнесу; смена трудового договора, переподписание юридических бумаг.
КОЗЕРОГ
Марс принесёт вам важные события на работе: придётся трудится больше, чем обычно. Кроме того, на работе может быть смена коллектива или чужая работа «свалится» на вас. Также ваше здоровье и режим потребуют корректировки.
ВОДОЛЕЙ
Марс может принести значительные перемены в отношениях с детьми: придётся проработать коммуникации с ними, либо больше уделять внимания их жизни (возить на спорт, решать конфликты в школе, менять учебные заведения, оформлять паспорта и тд). Если вы занимаетесь бизнесом, то придётся получать новые документы, переоформлять справки и прочее.
РЫБЫ
Марс принесёт перемены в ваше место жительства: вероятно предстоит непростая покупка или продажа недвижимости. Кроме того, вероятен ремонт с постоянными задержками или промедлениями.