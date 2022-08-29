ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Владелец скандально известного таллиннского MEM Cafe выставил мебель из заведения на продажу

Скандальный Элвис Брауэр продает в соцсетях мебель скандально известного MEM Cafe. Вся мебель кафе была выставлена Брауэром на продажу на следующий день после закрытия MEM Cafe. «Есть несколько причин», – объяснил Брауэр более месяца назад, пишет Elu24.
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Владелец скандально известного таллиннского MEM Cafe выставил мебель из заведения на продажу
О закрытии скандально известного MEM Cafe было объявлено еще в середине августа, когда в Facebook было размещено мероприятие, посвященное заключительному концерту. «MEM Cafe в Каламая закроет свои двери. Закрытие одной двери не означает завершение чего-либо, а открытие множества новых дверей», – написано в соцсети.