ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Владелец скандально известного таллиннского MEM Cafe выставил мебель из заведения на продажу

О закрытии скандально известного MEM Cafe было объявлено еще в середине августа, когда в Facebook было размещено мероприятие, посвященное заключительному концерту. «MEM Cafe в Каламая закроет свои двери. Закрытие одной двери не означает завершение чего-либо, а открытие множества новых дверей», – написано в соцсети.