Уик-энд Койта Тооме начался очень захватывающе. Певец получил неожиданное сообщение с неизвестного номера, в котором было фото, наполненное ностальгией, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Эстонский певец Койт Тооме получил неожиданное сообщение с неизвестного номера
Эстонский певец Койт Тооме получил неожиданное сообщение с неизвестного номера
Койт Тооме активно развивает певческую карьеру с 1995 года, и, вероятно, у многих есть воспоминания, связанные с ним. Одно из таких воспоминаний пришло певцу прямо на телефон в субботу.
«Сегодня мне в сообщении с неизвестного номера прислали милое ностальгическое фото», – сообщил Тооме в своем Instagram. На снимке старый постер, звезда которого не кто иной, как сам Койт Тооме.
Певец признался, что не помнит год, когда была сделана эта фотография. В воскресенье Тооме подтвердил Elu24, что до сих пор не знает, кто отправил ему это сообщение.
Из комментариев к публикации понятно, что автор фото на постере – Арон Пирс. «Да, я сделал это в баре в Пярну», – уточнил он, но и он не смог вспомнить год, когда этот плакат мог появиться в Õhtuleht.
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