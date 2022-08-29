ФОТО ⟩ Эстонский певец Койт Тооме получил неожиданное сообщение с неизвестного номера

Койт Тооме активно развивает певческую карьеру с 1995 года, и, вероятно, у многих есть воспоминания, связанные с ним. Одно из таких воспоминаний пришло певцу прямо на телефон в субботу.

«Сегодня мне в сообщении с неизвестного номера прислали милое ностальгическое фото», – сообщил Тооме в своем Instagram. На снимке старый постер, звезда которого не кто иной, как сам Койт Тооме.

Певец признался, что не помнит год, когда была сделана эта фотография. В воскресенье Тооме подтвердил Elu24, что до сих пор не знает, кто отправил ему это сообщение.