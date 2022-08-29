«Ушел за гаражи на 2 минуты и все»: 30-летний участник КВН умер накануне своей свадьбы

Никита Сумароков несколько лет играл в лиге КВН «Новая версия». После ухода со сцены он стал тамадой, но пару раз сорвал праздничный банкет и решил отойти от дел. На сентябрь у Никиты было много планов — через две недели он должен был праздновать свой день рождения, а 23 сентября свадьбу.

Друзья Сумарокова не могут прийти в себя после трагедии. Они не понимают, как молодой мужчина мог в одну секунду с ними весело общаться, а в другую его уже не стало. «Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на 2 минуты, и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа», — рассказал один из приятелей Никиты.

Перед смертью Сумароков успел позвонить другу, но тот был занят и быстро завершил разговор. Когда приятель перезвонил юмористу, он был уже мертв.