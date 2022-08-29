Дождь стеной: смотри, что случилось в самый разгар Таллиннских дней моря

Дождь пошел такой силы, что люди не успевали добежать до укрытия, за секунду вымокли так, что на одежде не оставалось сухого места.

Пара оказалась без укрытия в самый разгар дождя. Фото: Limon

Самые быстрые успели укрыться от непогоды под навесами кафе и под зонтами в зоне фудкорта. Дружно, стоя бок о бок, люди пережидали дождь, надеясь, что ливень такой силы закончится быстро.

Люди прячутся от дождя на Таллиннских днях моря. Фото: Limon

Однако, после того, как люди подумали, что все закончилось, их ждал неприятный сюрприз. Только успели гости Летной гавани разбежаться из под зонтиков по новым точкам, как грянул второй еще более мощный дождевой поток.