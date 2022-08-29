Ничто не предвещало такого исхода праздничных выходных. В самый разгар веселья небо затянуло тучами и дождь хлынул стеной.
Дождь стеной: смотри, что случилось в самый разгар Таллиннских дней моря
Дождь стеной: смотри, что случилось в самый разгар Таллиннских дней моря
Дождь пошел такой силы, что люди не успевали добежать до укрытия, за секунду вымокли так, что на одежде не оставалось сухого места.
Самые быстрые успели укрыться от непогоды под навесами кафе и под зонтами в зоне фудкорта. Дружно, стоя бок о бок, люди пережидали дождь, надеясь, что ливень такой силы закончится быстро.
Однако, после того, как люди подумали, что все закончилось, их ждал неприятный сюрприз. Только успели гости Летной гавани разбежаться из под зонтиков по новым точкам, как грянул второй еще более мощный дождевой поток.
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