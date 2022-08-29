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Фото очевидца ⟩ Парни на гидроциклах с грохотом влетели на пляж Пирита. Береговая охрана: они не были пьяны!

Трийн Роос Limon.ee
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Парни на гидроциклах с грохотом влетели на пляж Пирита. Береговая охрана: они не были пьяны!
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Jetisõitja jäi randa kinni.
Jetisõitja jäi randa kinni. Фото: Erakogu

Мужчина, отдыхавший с семьей на пляже Пирита, был шокирован внезапно ворвавшимися на пляж гидроциклистами. «Были ли эти парни пьяны?» –задается вопросом очевидец.

Яан (имя изменено, настоящее известно редакции), который проводил время на пляже со своей семьей, рассказал в социальных сетях о том, что он увидел на пляже Пирита в воскресенье вечером: «Здоровые русскоговорящие парни примчались на гидроциклах в зону купания, с грохотом пронеслись по ней и вылетели на песок практически перед зданием, где расположены кафе. Охрана пляжа G4S помогла им вернуться в море при помощи своих лодок. Я не знаю, какой логикой они руководствовались», – написал возмущенный мужчина, добавляя, что, к счастью, большинство купающихся к тому времени, как на пляж ворвались гидроциклы, уже ушли домой.

«Мы сразу же позвонили в полицию, и они очень быстро отреагировали», – говорит Яан в интервью Elu24. «Полиция поблагодарила нас за звонок и пообещала связаться с береговой охраной. Те, в свою очередь, отправили патруль».

Гидроциклы на пляже в Пирита.
Гидроциклы на пляже в Пирита. Фото: Erakogu

«Один из гидроциклов так здорово увяз у берега, что из турбины вверх взлетел столб песка», – сказал Яан, которого очень удивило, что лихих ребят спасатели не только не задержали, но еще и сопроводили до буйков. К тому же, очевидицу показалось, что водители гидроциклов не были трезвыми.

Ситуацию разъясняет сотрудник охраны G4S:

Руководитель отдела коммуникации G4S Максим Туул подтвердил Elu24, что водители гидроциклов не употребляли алкоголь. «Они хотели забрать двух пассажиров с пляжа. Они не были пьяны, но они нарушили правила общественного пляжа, потому что на пляж нельзя заезжать на гидроцикле», – сказал Туул.

«Они утверждали, что не знали этого правила, а поскольку застряли в песке, береговая охрана помогла им выбраться и объяснила, что они имеют право передвигаться на своих гидроциклах лишь за буйками».

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