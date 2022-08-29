Фото очевидца ⟩ Парни на гидроциклах с грохотом влетели на пляж Пирита. Береговая охрана: они не были пьяны!

Яан (имя изменено, настоящее известно редакции), который проводил время на пляже со своей семьей, рассказал в социальных сетях о том, что он увидел на пляже Пирита в воскресенье вечером: «Здоровые русскоговорящие парни примчались на гидроциклах в зону купания, с грохотом пронеслись по ней и вылетели на песок практически перед зданием, где расположены кафе. Охрана пляжа G4S помогла им вернуться в море при помощи своих лодок. Я не знаю, какой логикой они руководствовались», – написал возмущенный мужчина, добавляя, что, к счастью, большинство купающихся к тому времени, как на пляж ворвались гидроциклы, уже ушли домой.

«Мы сразу же позвонили в полицию, и они очень быстро отреагировали», – говорит Яан в интервью Elu24. «Полиция поблагодарила нас за звонок и пообещала связаться с береговой охраной. Те, в свою очередь, отправили патруль».

Гидроциклы на пляже в Пирита. Фото: Erakogu

«Один из гидроциклов так здорово увяз у берега, что из турбины вверх взлетел столб песка», – сказал Яан, которого очень удивило, что лихих ребят спасатели не только не задержали, но еще и сопроводили до буйков. К тому же, очевидицу показалось, что водители гидроциклов не были трезвыми.

Ситуацию разъясняет сотрудник охраны G4S:

Руководитель отдела коммуникации G4S Максим Туул подтвердил Elu24, что водители гидроциклов не употребляли алкоголь. «Они хотели забрать двух пассажиров с пляжа. Они не были пьяны, но они нарушили правила общественного пляжа, потому что на пляж нельзя заезжать на гидроцикле», – сказал Туул.